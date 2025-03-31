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Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:39 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/fotoalbom-2008026572.html
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.03.2025
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы
Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Банком ВТБ представляют совместный фотопроект к 80-летию Великой Победы, который объединяет историю семьи и страны. РИА Новости, 31.03.2025
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россия
миа "россия сегодня"
втб (банк)
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Банком ВТБ представляют совместный фотопроект к 80-летию Великой Победы, который объединяет историю семьи и страны.Специальный сервис позволит читателям РИА Новости создать семейный фотоальбом или плакат, чтобы сохранить воспоминания о родных и близких, на судьбу которых выпала Великая Отечественная война. Для создания семейного фотоальбома и плаката нужно будет выбрать вариант оформления и загрузить фронтовые фотографии своих близких из домашнего фотоархива. Проект также предоставит возможность дополнить фотоальбом уникальными снимками времен Великой Отечественной войны из коллекции РИА Новости. Созданный персональный макет будет доступен в полиграфическом формате, подготовленном для печати в любом профессиональном фотосалоне. Сервис (12+) станет доступен в канун Дня Победы на сайте РИА Новости.Генеральный спонсор проекта - Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid F7NfYUJCUneRHxqdgAbh
россия
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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353
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россия, миа "россия сегодня", втб (банк), 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, МИА "Россия сегодня", ВТБ (банк), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы

"Россия сегодня" и ВТБ запускают фотопроект к 80-летию Великой Победы

© РИА НовостиЧитатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости
Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Банком ВТБ представляют совместный фотопроект к 80-летию Великой Победы, который объединяет историю семьи и страны.
Специальный сервис позволит читателям РИА Новости создать семейный фотоальбом или плакат, чтобы сохранить воспоминания о родных и близких, на судьбу которых выпала Великая Отечественная война.
Для создания семейного фотоальбома и плаката нужно будет выбрать вариант оформления и загрузить фронтовые фотографии своих близких из домашнего фотоархива. Проект также предоставит возможность дополнить фотоальбом уникальными снимками времен Великой Отечественной войны из коллекции РИА Новости. Созданный персональный макет будет доступен в полиграфическом формате, подготовленном для печати в любом профессиональном фотосалоне.
Сервис (12+) станет доступен в канун Дня Победы на сайте РИА Новости.
Генеральный спонсор проекта - Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid F7NfYUJCUneRHxqdgAbh
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМИА "Россия сегодня"ВТБ (банк)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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