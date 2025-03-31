https://ria.ru/20250331/fotoalbom-2008026572.html

Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы

Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы - РИА Новости, 31.03.2025

Читатели РИА Новости смогут создать семейный фотоальбом к 80-летию Победы

Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Банком ВТБ представляют совместный фотопроект к 80-летию Великой Победы, который объединяет историю семьи и страны. РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T11:39:00+03:00

россия

миа "россия сегодня"

втб (банк)

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" совместно с Банком ВТБ представляют совместный фотопроект к 80-летию Великой Победы, который объединяет историю семьи и страны.Специальный сервис позволит читателям РИА Новости создать семейный фотоальбом или плакат, чтобы сохранить воспоминания о родных и близких, на судьбу которых выпала Великая Отечественная война. Для создания семейного фотоальбома и плаката нужно будет выбрать вариант оформления и загрузить фронтовые фотографии своих близких из домашнего фотоархива. Проект также предоставит возможность дополнить фотоальбом уникальными снимками времен Великой Отечественной войны из коллекции РИА Новости. Созданный персональный макет будет доступен в полиграфическом формате, подготовленном для печати в любом профессиональном фотосалоне. Сервис (12+) станет доступен в канун Дня Победы на сайте РИА Новости.Генеральный спонсор проекта - Банк ВТБ (ПАО). Реклама, erid F7NfYUJCUneRHxqdgAbh

россия

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, миа "россия сегодня", втб (банк), 80-летие победы в великой отечественной войне