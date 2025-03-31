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Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку - РИА Новости, 31.03.2025
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15:01 31.03.2025 (обновлено: 15:03 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/eks-zamministra-2008414226.html
Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку
Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку - РИА Новости, 31.03.2025
Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку
Бывший заместитель министра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова приговорена к 8 годам лишения свободы и крупному штрафу за получение взятки на общую... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:01:00+03:00
2025-03-31T15:03:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Бывший заместитель министра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова приговорена к 8 годам лишения свободы и крупному штрафу за получение взятки на общую сумму свыше 10,7 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре. Суд установил, что с ноября 2022 года по март 2024 года Новикова, действуя через своего супруга в качестве посредника, получила от директора ООО "ССМУ-3" взятку в размере 3 миллионов рублей, а также автомобиль и услуги имущественного характера. Кроме того, в рамках махинаций было фиктивное трудоустройство супруга. В общей сложности сумма взятки превысила 10,7 миллиона рублей. Эти средства были переданы в обмен на покровительство и содействие в заключении 80 договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в Белгородской области. "Свердловским районным судом г. Белгорода вынесен приговор в отношении бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Она признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)… Суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10,7 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет", - говорится в сообщении прокуратуры. Уточняется, что реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее восьмилетним ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор пока не вступил в законную силу.
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происшествия, белгородская область, белгород, россия, жкх
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Россия, ЖКХ
Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области получила восемь лет за взятку

Экс-замминистра ЖКХ Белгородской области Новикова получила восемь лет за взятку

© Фото : Министерство ЖКХ Белгородской областиВероника Новикова
Вероника Новикова - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Министерство ЖКХ Белгородской области
Вероника Новикова. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мар - РИА Новости. Бывший заместитель министра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова приговорена к 8 годам лишения свободы и крупному штрафу за получение взятки на общую сумму свыше 10,7 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.
Суд установил, что с ноября 2022 года по март 2024 года Новикова, действуя через своего супруга в качестве посредника, получила от директора ООО "ССМУ-3" взятку в размере 3 миллионов рублей, а также автомобиль и услуги имущественного характера. Кроме того, в рамках махинаций было фиктивное трудоустройство супруга. В общей сложности сумма взятки превысила 10,7 миллиона рублей. Эти средства были переданы в обмен на покровительство и содействие в заключении 80 договоров на капитальный ремонт многоквартирных домов в Белгородской области.
"Свердловским районным судом г. Белгорода вынесен приговор в отношении бывшего заместителя министра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Она признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)… Суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10,7 млн рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 8 лет", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее восьмилетним ребенком четырнадцатилетнего возраста. Приговор пока не вступил в законную силу.
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