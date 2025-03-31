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В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу
В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу - РИА Новости, 31.03.2025
В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу
Белорусские таможенники в одном из пустых вагонов поезда, прибывшего из Литвы, обнаружили гражданина США, нарушившего госграницу, сообщил в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:59:00+03:00
2025-03-31T17:59:00+03:00
2025-03-31T17:59:00+03:00
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Белорусские таможенники в одном из пустых вагонов поезда, прибывшего из Литвы, обнаружили гражданина США, нарушившего госграницу, сообщил в понедельник Государственный таможенный комитет Белоруссии. "При осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции "Молодечно" минские таможенники выявили нарушителя границы. Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением "Кена-Молодечно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что мужчина оперативно задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с сотрудниками Молодечненского РОВД и военизированной охраны Белорусской железной дороги. Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы, говорится в сообщении таможенного комитета. В Государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что проводится разбирательство. Иных подробностей не сообщается.
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в мире, литва, сша, белоруссия, белорусская железная дорога
В мире, Литва, США, Белоруссия, Белорусская железная дорога
В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу
Белорусские таможенники в пустом вагоне поезда обнаружили гражданина США