https://ria.ru/20250331/belorussija-2008475477.html

В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу

В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу - РИА Новости, 31.03.2025

В Белоруссии задержали американца, нелегально пересекшего границу

Белорусские таможенники в одном из пустых вагонов поезда, прибывшего из Литвы, обнаружили гражданина США, нарушившего госграницу, сообщил в понедельник... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:59:00+03:00

2025-03-31T17:59:00+03:00

2025-03-31T17:59:00+03:00

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литва

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белоруссия

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Белорусские таможенники в одном из пустых вагонов поезда, прибывшего из Литвы, обнаружили гражданина США, нарушившего госграницу, сообщил в понедельник Государственный таможенный комитет Белоруссии. "При осуществлении функций погранконтроля на железнодорожной станции "Молодечно" минские таможенники выявили нарушителя границы. Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением "Кена-Молодечно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Отмечается, что мужчина оперативно задержан тревожной группой таможни во взаимодействии с сотрудниками Молодечненского РОВД и военизированной охраны Белорусской железной дороги. Для дальнейших разбирательств нарушитель передан органам пограничной службы, говорится в сообщении таможенного комитета. В Государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости сообщили, что проводится разбирательство. Иных подробностей не сообщается.

https://ria.ru/20241101/fsb-1981323544.html

https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972318457.html

литва

сша

белоруссия

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в мире, литва, сша, белоруссия, белорусская железная дорога