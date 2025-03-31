Путин надеется, что Баканов применит свои лучшие качества в "Роскосмосе"
Путин выразил надежду на применение Бакановым его лучших качеств в "Роскосмосе"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов применит все свои лучшие качества в госкорпорации, космическая деятельность крайне важна для России, отметил глава государства.
"Я очень рассчитываю на то, что все свои лучшие качества вы будете применять и здесь, во главе нашей ведущей компании "Роскосмос". Не нужно говорить о том, насколько важна космическая деятельность. Она важна вообще в целом в мире, для всех стран, но для нашей страны, которая всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности исследования космоса, конечно, это важно вдвойне, втройне", - подчеркнул Путин во время встречи с Бакановым в понедельник.