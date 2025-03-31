https://ria.ru/20250331/bakanov-2008390119.html

Путин надеется, что Баканов применит свои лучшие качества в "Роскосмосе"

Путин надеется, что Баканов применит свои лучшие качества в "Роскосмосе" - РИА Новости, 31.03.2025

Путин надеется, что Баканов применит свои лучшие качества в "Роскосмосе"

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов применит все свои лучшие качества в госкорпорации, космическая... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:49:00+03:00

2025-03-31T13:49:00+03:00

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космос - риа наука

россия

владимир путин

дмитрий баканов

роскосмос

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новый глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов применит все свои лучшие качества в госкорпорации, космическая деятельность крайне важна для России, отметил глава государства. "Я очень рассчитываю на то, что все свои лучшие качества вы будете применять и здесь, во главе нашей ведущей компании "Роскосмос". Не нужно говорить о том, насколько важна космическая деятельность. Она важна вообще в целом в мире, для всех стран, но для нашей страны, которая всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности исследования космоса, конечно, это важно вдвойне, втройне", - подчеркнул Путин во время встречи с Бакановым в понедельник.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос