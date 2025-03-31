https://ria.ru/20250331/anokhin-2008507134.html

Анохин вручил знаки отличия работникам культуры Смоленской области

Анохин вручил знаки отличия работникам культуры Смоленской области - РИА Новости, 31.03.2025

Анохин вручил знаки отличия работникам культуры Смоленской области

В Смоленской области обсудили итоги развития сферы культуры за 2024 год на коллегии профильного регионального министерства, а на торжественном мероприятии... РИА Новости, 31.03.2025

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2025-03-31T20:18:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Смоленской области обсудили итоги развития сферы культуры за 2024 год на коллегии профильного регионального министерства, а на торжественном мероприятии поблагодарили работников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Эту сферу особенной, творческой, вдохновляющей делают люди. Сегодня вручил знаки отличия "Почетный работник культуры и искусства Смоленской области" ветеранам отрасли. Первыми обладателями награды стали 20 смолян, которые своим трудом, с любовью и самоотдачей сохраняют и приумножают наше культурное наследие. Мы вами гордимся!" – написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что в 2024 году в Смоленской области успешно завершили реализацию национального проекта "Культура". Он помог сделать лучше и современнее учреждения. В рамках нацпроекта обновили 52 учреждения культуры, модернизировали 12 библиотек по модельному стандарту и создали 10 виртуальных концертных залов. Также приобрели музыкальные инструменты и оборудование для 35 учреждений, шесть автоклубов. "Активно развиваем туризм, в том числе по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства": разработаны туристические маршруты, созданы информационные центры, организуются яркие, масштабные мероприятия. В прошлом году регион занял четвертое место в России по темпам роста посещаемости", – отметил Анохин.

https://ria.ru/20250331/smolaes-2-2008462092.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область