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Пострадавшие при нападении украинца в Амстердаме остаются в больнице
Пострадавшие при нападении украинца в Амстердаме остаются в больнице - РИА Новости, 31.03.2025
Пострадавшие при нападении украинца в Амстердаме остаются в больнице
Четверо из пяти пострадавших в результате нападения украинца с ножом в центре Амстердама все еще находятся в больнице, пишет газета Parool. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:53:00+03:00
2025-03-31T14:53:00+03:00
2025-03-31T14:53:00+03:00
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ГААГА, 31 мар - РИА Новости. Четверо из пяти пострадавших в результате нападения украинца с ножом в центре Амстердама все еще находятся в больнице, пишет газета Parool. Как сообщил изданию представитель полиции, четверо из пяти человек, которые пострадали при нападении в центре Амстердаме в прошлый четверг, по-прежнему находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное. Пострадавшими являются 67-летняя женщина и 69-летний мужчина из США, 26-летний гражданин Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя женщина из Амстердама. По данным газеты, гражданин Польши был выписан из больницы на прошлой неделе. В четверг днем, 27 марта, мужчина напал с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. Пять человек получили ранения, среди них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан. Мотив нападения пока не установлен. В субботу полиция сообщила, что нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины. Правоохранители продолжают расследование инцидента.
https://ria.ru/20250207/rim-1997951364.html
https://ria.ru/20250131/polsha-1996718163.html
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в мире, амстердам, польша, сша
В мире, Амстердам, Польша, США
Пострадавшие при нападении украинца в Амстердаме остаются в больнице
Четверо пострадавших при нападении украинца в Амстердаме остаются в больнице