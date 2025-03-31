https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html
"Аэрофлот" объявил благотворительные рейсы в честь 80-летия Победы
"Аэрофлот" объявил благотворительные рейсы в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 31.03.2025
"Аэрофлот" объявил благотворительные рейсы в честь 80-летия Победы
Авиакомпания "Аэрофлот" анонсирует благотворительные "Рейсы Победы" в города-герои Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:35:00+03:00
2025-03-31T14:35:00+03:00
2025-03-31T14:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсирует благотворительные "Рейсы Победы" в города-герои Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба перевозчика. Уточняется, что 25 апреля состоятся рейсы SU1842 по маршруту Москва — Минск и SU1324 Москва — Мурманск. 9 мая авиакомпания совершит "Рейс Победы" SU1182 из Москвы в Волгоград. "Вырученные от продажи билетов средства будут переданы в фонд, оказывающий поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Все пассажиры "Рейсов Победы" получат памятные подарки", — говорится в сообщении. В компании отмечают, что даты специальных рейсов приурочены непосредственно к основным праздничным мероприятиям, которые будут проходить по всей стране в честь 80-летия Победы. При этом 25 апреля во всех регионах России и 80 странах мира пройдет Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы", организованная Оргкомитетом "Наша Победа". На "Рейсах Победы" в Минск и Мурманск состоится "Авиа Диктант", в ходе которого пассажиры смогут проверить свои знания на тему основных событий Великой Отечественной войны. Пассажиров "Рейсов Победы" в Мурманск и Волгоград в полете также ждет специальная программа, которая погрузит каждого в атмосферу важнейшего для россиян праздника.
https://ria.ru/20250326/aeroflot-2007359249.html
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Аэрофлот" объявил благотворительные рейсы в честь 80-летия Победы
"Аэрофлот" анонсировал благотворительные рейсы, посвященные 80-летию Победы
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" анонсирует благотворительные "Рейсы Победы" в города-герои Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба перевозчика.
Уточняется, что 25 апреля состоятся рейсы SU1842 по маршруту Москва — Минск и SU1324 Москва — Мурманск. 9 мая авиакомпания совершит "Рейс Победы" SU1182 из Москвы в Волгоград.
"Вырученные от продажи билетов средства будут переданы в фонд, оказывающий поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Все пассажиры "Рейсов Победы" получат памятные подарки", — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что даты специальных рейсов приурочены непосредственно к основным праздничным мероприятиям, которые будут проходить по всей стране в честь 80-летия Победы. При этом 25 апреля во всех регионах России и 80 странах мира пройдет Международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы", организованная Оргкомитетом "Наша Победа". На "Рейсах Победы" в Минск и Мурманск состоится "Авиа Диктант", в ходе которого пассажиры смогут проверить свои знания на тему основных событий Великой Отечественной войны.
Пассажиров "Рейсов Победы" в Мурманск и Волгоград в полете также ждет специальная программа, которая погрузит каждого в атмосферу важнейшего для россиян праздника.