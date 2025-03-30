https://ria.ru/20250330/zhurnalist-2008205248.html

Журналиста, арестованного в Турции, обвиняют в оскорблении президента

Журналиста, арестованного в Турции, обвиняют в оскорблении президента - РИА Новости, 30.03.2025

Журналиста, арестованного в Турции, обвиняют в оскорблении президента

Шведский журналист Йоаким Медин арестован в Турции по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:02:00+03:00

2025-03-30T08:02:00+03:00

2025-03-30T08:34:00+03:00

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СТАМБУЛ, 30 мар - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин арестован в Турции по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его профессиональную деятельность, заявил в воскресенье Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.В пятницу телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявлял, что шведский журналист, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. Вскоре после этого он отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что властям известно о задержании журналиста."Прибывший в Стамбульский аэропорт 27 марта Медин был арестован на следующий день по обвинениям в членстве в террористической группировке и оскорблении президента Турции. Это решение никоим образом не связано с его журналистской деятельностью", - говорится в полученном РИА Новости заявлении центра.По данным турецких властей, Медин обеспечивал связь между прессой и запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК)."Помимо этого, Медин числится среди 15 подозреваемых, участвовавших в акции РПК 11 января 2023 года в Стокгольме. "Медин участвовал в акции РПК, в ходе которой был использован манекен президента Эрдогана", - сообщил центр.Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.

https://ria.ru/20250326/turtsiya-2007351568.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция