Журналиста, арестованного в Турции, обвиняют в оскорблении президента
Шведского журналиста, арестованного в Турции, обвиняют в оскорблении президента
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Сотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
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СТАМБУЛ, 30 мар - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин арестован в Турции по обвинению в оскорблении президента Турции и членстве в террористической группировке, а не за его профессиональную деятельность, заявил в воскресенье Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
В пятницу телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявлял, что шведский журналист, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. Вскоре после этого он отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что властям известно о задержании журналиста.
"Прибывший в Стамбульский аэропорт 27 марта Медин был арестован на следующий день по обвинениям в членстве в террористической группировке и оскорблении президента Турции. Это решение никоим образом не связано с его журналистской деятельностью", - говорится в полученном РИА Новости заявлении центра.
По данным турецких властей, Медин обеспечивал связь между прессой и запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (РПК).
"Помимо этого, Медин числится среди 15 подозреваемых, участвовавших в акции РПК 11 января 2023 года в Стокгольме. "Медин участвовал в акции РПК, в ходе которой был использован манекен президента Эрдогана", - сообщил центр.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
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