https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008203526.html

В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая

В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая - РИА Новости, 30.03.2025

В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая

Двенадцать граждан Китая пострадали в результате землетрясения в Мьянме, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:29:00+03:00

2025-03-30T07:29:00+03:00

2025-03-30T07:32:00+03:00

мьянма

китай

землетрясение в мьянме и таиланде

в мире

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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Двенадцать граждан Китая пострадали в результате землетрясения в Мьянме, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР. "Сотрудник посольства КНР в Мьянме 30 марта сообщил, что на данный момент подтверждено, что 12 граждан Китая получили травмы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении телеканала. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008193875.html

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мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде, в мире