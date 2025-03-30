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В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая - РИА Новости, 30.03.2025
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07:29 30.03.2025 (обновлено: 07:32 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008203526.html
В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая
В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая - РИА Новости, 30.03.2025
В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая
Двенадцать граждан Китая пострадали в результате землетрясения в Мьянме, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:29:00+03:00
2025-03-30T07:32:00+03:00
мьянма
китай
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Двенадцать граждан Китая пострадали в результате землетрясения в Мьянме, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР. "Сотрудник посольства КНР в Мьянме 30 марта сообщил, что на данный момент подтверждено, что 12 граждан Китая получили травмы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении телеканала. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008193875.html
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мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Мьянма, Китай, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
В результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая

CCTV: в результате землетрясения в Мьянме пострадали 12 граждан Китая

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 мар - РИА Новости. Двенадцать граждан Китая пострадали в результате землетрясения в Мьянме, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР.
"Сотрудник посольства КНР в Мьянме 30 марта сообщил, что на данный момент подтверждено, что 12 граждан Китая получили травмы, в настоящее время им оказывают медицинскую помощь", - говорится в сообщении телеканала.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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