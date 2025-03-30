https://ria.ru/20250330/zemletryasenie-2008192352.html

У южных Курил произошло землетрясение

У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 30.03.2025

У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в ночь на воскресенье вблизи южных Курил, рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T01:01:00+03:00

2025-03-30T01:01:00+03:00

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происшествия

курильские острова

тихий океан

южно-курильск

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в ночь на воскресенье вблизи южных Курил, рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Ранее Семенова сообщила, что в ночь на субботу у побережья южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. По ее словам, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 30 марта в Тихом океане. Его эпицентр находился в 16 километрах север-западнее поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир, очаг - на глубине 143 километров", - сказала собеседница агентства. По оперативным данным, подземные толчки мощностью 3 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан. Тревога цунами не была объявлена.

https://ria.ru/20250329/bangkok-2008158782.html

https://ria.ru/20250329/pyatigorsk-2008066326.html

курильские острова

тихий океан

южно-курильск

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происшествия, курильские острова, тихий океан, южно-курильск, елена семенова