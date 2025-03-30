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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 30.03.2025 (обновлено: 12:23 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/zapad-2008223365.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 30.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:17:00+03:00
2025-03-30T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую разведывательную машину Dingo производства Великобритании, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Захист-АФ", радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html
https://ria.ru/20250330/minoborony-2008223161.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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"ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую разведывательную машину Dingo производства Великобритании, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Захист-АФ", радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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