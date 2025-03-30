https://ria.ru/20250330/zapad-2008223365.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 30.03.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:17:00+03:00

2025-03-30T12:17:00+03:00

2025-03-30T12:23:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую разведывательную машину Dingo производства Великобритании, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Захист-АФ", радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html

https://ria.ru/20250330/minoborony-2008223161.html

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харьковская область

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луганская народная республика

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