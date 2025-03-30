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"До 2037 года": в Британии впали в истерику из-за лазейки для Трампа - РИА Новости, 30.03.2025
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06:31 30.03.2025 (обновлено: 16:26 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/zamysel-2008202181.html
"До 2037 года": в Британии впали в истерику из-за лазейки для Трампа
"До 2037 года": в Британии впали в истерику из-за лазейки для Трампа - РИА Новости, 30.03.2025
"До 2037 года": в Британии впали в истерику из-за лазейки для Трампа
Президент США Дональд Трамп имеет возможность находиться у власти до 2037 года, оставшись на четвертый срок с помощью конституционных лазеек, пишет британский... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T06:31:00+03:00
2025-03-30T16:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет возможность находиться у власти до 2037 года, оставшись на четвертый срок с помощью конституционных лазеек, пишет британский таблоид Daily Mail."Возможность для Трампа остаться на третий срок — а потенциально и на четвертый, до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, — не только возможна, но и проста благодаря вопиющей лазейке в поправке", — говорится в публикации.По данным издания, в 22-й поправке к конституции США содержится лазейка, позволяющая обойти запрет на то, чтобы кандидат мог быть избран на должность главы государства более двух сроков подряд.Уточняется, что такая возможность появляется из-за разночтений в трактовке вышеупомянутой поправки: она запрещает переизбрание только дважды избранного президента, никак не регламентируя случаи возвращения на пост из-за отставки или смерти другого главы государства.&quot;Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а (Джей Ди. — Прим. ред.) Вэнс, как открыто признанная номинальная фигура, возглавил бы список. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост. Чтобы выиграть четвертый срок, Трампу придется просто уйти с поста президента до выборов 2032 года и стать напарником номинального кандидата в президенты, будь то Вэнс или кто-то другой&quot;, — поясняет автор статьи.Двадцать вторая поправка к конституции США была ратифицирована в 1951 году в ответ на то, что 32-й президент США Франклин Рузвельт занимал свой пост четыре раза: в третий и четвертый раз — во время войны. Он стал единственным главой Белого дома, кому удалось так долго продержаться на главном государственном посту.
https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html
https://ria.ru/20250329/soglashenie-2008073876.html
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в мире, сша, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
"До 2037 года": в Британии впали в истерику из-за лазейки для Трампа

DM: Трамп может остаться у власти до 2037 года с помощью лазейки в конституции

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет возможность находиться у власти до 2037 года, оставшись на четвертый срок с помощью конституционных лазеек, пишет британский таблоид Daily Mail.
"Возможность для Трампа остаться на третий срок — а потенциально и на четвертый, до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, — не только возможна, но и проста благодаря вопиющей лазейке в поправке", — говорится в публикации.
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По данным издания, в 22-й поправке к конституции США содержится лазейка, позволяющая обойти запрет на то, чтобы кандидат мог быть избран на должность главы государства более двух сроков подряд.
Уточняется, что такая возможность появляется из-за разночтений в трактовке вышеупомянутой поправки: она запрещает переизбрание только дважды избранного президента, никак не регламентируя случаи возвращения на пост из-за отставки или смерти другого главы государства.
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"Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а (Джей Ди. — Прим. ред.) Вэнс, как открыто признанная номинальная фигура, возглавил бы список. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост. Чтобы выиграть четвертый срок, Трампу придется просто уйти с поста президента до выборов 2032 года и стать напарником номинального кандидата в президенты, будь то Вэнс или кто-то другой", — поясняет автор статьи.

Двадцать вторая поправка к конституции США была ратифицирована в 1951 году в ответ на то, что 32-й президент США Франклин Рузвельт занимал свой пост четыре раза: в третий и четвертый раз — во время войны. Он стал единственным главой Белого дома, кому удалось так долго продержаться на главном государственном посту.
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