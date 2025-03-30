https://ria.ru/20250330/yug-2008223456.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2025

Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:17:00+03:00

2025-03-30T12:17:00+03:00

2025-03-30T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины