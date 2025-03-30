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Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 30.03.2025
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:17:00+03:00
2025-03-30T12:17:00+03:00
2025-03-30T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 300 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 300 военных и два танка в зоне действия группировки "Юг"