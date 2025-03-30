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NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html
NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США
NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США - РИА Новости, 30.03.2025
NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США
Украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года с техникой союзников Украины без ведома США, утверждает американская газета New York Times. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:17:00+03:00
2025-03-30T14:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года с техникой союзников Украины без ведома США, утверждает американская газета New York Times. "Украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации. Как отмечает издание, атака ВСУ стала "серьезным нарушением доверия". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html
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россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, НАТО
NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США

NYT: ВСУ вошли в Курскую область с техникой союзников без ведома США

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года с техникой союзников Украины без ведома США, утверждает американская газета New York Times.
"Украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации.
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22 марта, 10:15
Как отмечает издание, атака ВСУ стала "серьезным нарушением доверия".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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