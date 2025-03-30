https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html

NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США

NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США - РИА Новости, 30.03.2025

NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США

Украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года с техникой союзников Украины без ведома США, утверждает американская газета New York Times. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:17:00+03:00

2025-03-30T14:17:00+03:00

2025-03-30T14:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года с техникой союзников Украины без ведома США, утверждает американская газета New York Times. "Украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации. Как отмечает издание, атака ВСУ стала "серьезным нарушением доверия". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008215292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато