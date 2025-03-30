NYT: ВСУ вошли в Курскую область без ведома США
NYT: ВСУ вошли в Курскую область с техникой союзников без ведома США
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска вошли в Курскую область в августе 2024 года с техникой союзников Украины без ведома США, утверждает американская газета New York Times.
"Украинцы снова держали их в неведении; они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, атака ВСУ стала "серьезным нарушением доверия".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.