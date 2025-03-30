https://ria.ru/20250330/sudzha-2008234374.html
Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек
Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек - РИА Новости, 30.03.2025
Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек
Более 670 человек доставлены из Суджи в безопасные районы с 12 марта, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:09:00+03:00
2025-03-30T14:09:00+03:00
2025-03-30T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий медведев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 670 человек доставлены из Суджи в безопасные районы с 12 марта, сообщает МЧС России. "С 12 марта из Суджи в безопасные районы доставлены 676 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и иных структур оказывают помощь людям. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения (ПВР), помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. Министерство подчеркивает, что поиски родственников начинаются оперативно: еще в точках сбора сотрудники МЧС России и волонтеры помогают связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы, где люди оставляют заявки на поиск родных. С августа 2024 года восстановлена связь с 1700 гражданами. Кроме того, в ПВР психологи МЧС России оказывают всю необходимую помощь и поддержку курянам. В настоящее время привлечены более 20 специалистов, в том числе и от МЧС России. "Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", - добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004644540.html
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Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали"
Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали.
2025-03-30T14:09
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины