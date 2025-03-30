https://ria.ru/20250330/sudzha-2008234374.html

Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек

Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек - РИА Новости, 30.03.2025

Из Суджи в безопасные районы доставили более 670 человек

Более 670 человек доставлены из Суджи в безопасные районы с 12 марта, сообщает МЧС России. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:09:00+03:00

2025-03-30T14:09:00+03:00

2025-03-30T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий медведев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 670 человек доставлены из Суджи в безопасные районы с 12 марта, сообщает МЧС России. "С 12 марта из Суджи в безопасные районы доставлены 676 человек", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что сотрудники МЧС России, Минобороны РФ и иных структур оказывают помощь людям. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения (ПВР), помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. Министерство подчеркивает, что поиски родственников начинаются оперативно: еще в точках сбора сотрудники МЧС России и волонтеры помогают связаться с близкими по сотовой связи, находят их в социальных сетях и через свои группы, где люди оставляют заявки на поиск родных. С августа 2024 года восстановлена связь с 1700 гражданами. Кроме того, в ПВР психологи МЧС России оказывают всю необходимую помощь и поддержку курянам. В настоящее время привлечены более 20 специалистов, в том числе и от МЧС России. "Все мероприятия проводятся в рамках действующего правового режима КТО", - добавили в ведомстве. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004644540.html

https://ria.ru/20250312/sudzha-1993085626.html

россия

курская область

суджа

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Житель Гончаровки: "Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали" Наемники из Грузии и Польши, зашедшие в Курскую область с ВСУ, базировались в небольших селах, где издевались над мирными жителями, рассказал РИА Новости житель населенного пункта Гончаровка Николай. В Лебедевке, Плехово, там поляки и грузины были, те издевались над местными жителями, глумились. Там и расстрелы какие-то были, женщин насиловали, потом убивали. 2025-03-30T14:09 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины