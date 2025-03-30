https://ria.ru/20250330/strelba-2008235228.html

В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города

В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города - РИА Новости, 30.03.2025

В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенске, СУСК Приамурья возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:17:00+03:00

2025-03-30T14:17:00+03:00

2025-03-30T14:17:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенске, СУСК Приамурья возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. Вооружённый конфликт произошёл ночью в субботу. На парковке одного из питейных заведений неизвестный выстрелил предположительно из гладкоствольного оружия, в сторону молодого человека, 2000 года рождения. У него огнестрельное ранение стопы дробью, потерпевший доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента со злоумышленником находился его знакомый с оружием в руках. Мужчины скрылись в неизвестном направлении. "Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить их личности. Ими оказались ранее судимые жители Благовещенска, 1985 и 1990 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали данных граждан при попытке скрыться из города, предположительно, в соседний регион. Следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Обнаруженные во время обыска в квартире подозреваемого две единицы гладкоствольного оружия и боеприпасы направили на экспертизу. Один фигурант дела заключен под стражу. Второй - в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250330/moskva-2008225201.html

https://ria.ru/20250326/strelba-2007356215.html

благовещенск

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, благовещенск, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)