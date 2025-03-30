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В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города - РИА Новости, 30.03.2025
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14:17 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/strelba-2008235228.html
В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города
В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города - РИА Новости, 30.03.2025
В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города
Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенске, СУСК Приамурья возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:17:00+03:00
2025-03-30T14:17:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенске, СУСК Приамурья возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. Вооружённый конфликт произошёл ночью в субботу. На парковке одного из питейных заведений неизвестный выстрелил предположительно из гладкоствольного оружия, в сторону молодого человека, 2000 года рождения. У него огнестрельное ранение стопы дробью, потерпевший доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента со злоумышленником находился его знакомый с оружием в руках. Мужчины скрылись в неизвестном направлении. "Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить их личности. Ими оказались ранее судимые жители Благовещенска, 1985 и 1990 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали данных граждан при попытке скрыться из города, предположительно, в соседний регион. Следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Обнаруженные во время обыска в квартире подозреваемого две единицы гладкоствольного оружия и боеприпасы направили на экспертизу. Один фигурант дела заключен под стражу. Второй - в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250330/moskva-2008225201.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Благовещенске задержали подозреваемых в стрельбе в центре города

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенска

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мар – РИА Новости. Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в центре Благовещенске, СУСК Приамурья возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.
Вооружённый конфликт произошёл ночью в субботу. На парковке одного из питейных заведений неизвестный выстрелил предположительно из гладкоствольного оружия, в сторону молодого человека, 2000 года рождения. У него огнестрельное ранение стопы дробью, потерпевший доставлен в медицинское учреждение. В момент инцидента со злоумышленником находился его знакомый с оружием в руках. Мужчины скрылись в неизвестном направлении.
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"Оперативникам потребовалось меньше суток, чтобы установить их личности. Ими оказались ранее судимые жители Благовещенска, 1985 и 1990 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали данных граждан при попытке скрыться из города, предположительно, в соседний регион. Следственными органами СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Обнаруженные во время обыска в квартире подозреваемого две единицы гладкоствольного оружия и боеприпасы направили на экспертизу. Один фигурант дела заключен под стражу. Второй - в изоляторе временного содержания, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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