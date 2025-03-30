https://ria.ru/20250330/ssha-2008208445.html

Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия

Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия - РИА Новости, 30.03.2025

Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия

Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:15:00+03:00

2025-03-30T09:15:00+03:00

2025-03-30T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News. "Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие", — заявил он. Райт назвал невероятным достижением то, что американцы создали первое в мире атомное оружие во время Второй мировой войны. По его словам, это позволило завершить боевые действия раньше, сохранив десятки или сотни тысяч жизней граждан США."Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала", — отметил министр. Он также заявил, что главное в ядерном оружии — не использовать его.

https://ria.ru/20250322/evropa-2006621738.html

https://ria.ru/20241129/ssha-1986353220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат)