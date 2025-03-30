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Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия - РИА Новости, 30.03.2025
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09:15 30.03.2025 (обновлено: 11:45 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ssha-2008208445.html
Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия
Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия - РИА Новости, 30.03.2025
Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия
Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News. "Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие", — заявил он. Райт назвал невероятным достижением то, что американцы создали первое в мире атомное оружие во время Второй мировой войны. По его словам, это позволило завершить боевые действия раньше, сохранив десятки или сотни тысяч жизней граждан США."Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала", — отметил министр. Он также заявил, что главное в ядерном оружии — не использовать его.
https://ria.ru/20250322/evropa-2006621738.html
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Минэнерго США призвало модернизировать арсенал ядерного оружия

Глава Минэнерго США Райт призвал модернизировать арсенал ядерного оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вашингтону необходимо провести модернизацию арсенала ядерного оружия, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.
«
"Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие", — заявил он.
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Райт назвал невероятным достижением то, что американцы создали первое в мире атомное оружие во время Второй мировой войны. По его словам, это позволило завершить боевые действия раньше, сохранив десятки или сотни тысяч жизней граждан США.
"Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к устареванию всего нашего арсенала", — отметил министр.
Он также заявил, что главное в ядерном оружии — не использовать его.
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