https://ria.ru/20250330/spetsoperatsiya-2008268493.html

Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР

Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР

Российские военнослужащие группировки "Центр" в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, следует... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:38:00+03:00

2025-03-30T19:38:00+03:00

2025-03-30T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Также ВС РФ нанесли украинским войскам поражение на всех направлениях СВО, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли при этом до 1325 военнослужащих. Кроме того, до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников были уничтожены в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР МО Украины. ВСУ за сутки лишились двух танков, двух БМП, пяти боевых бронированных машин, шести бронетранспортёров М113, боевой разведывательной машины Dingo производства Великобритании, 18 орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня "Верба". Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA, два склада боеприпасов и склад горючего. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 78 беспилотников самолетного типа. Уничтоженные в Курской области боевикиВ отдельной сводке говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у пунктов Горналя, Гуево и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населенных пунктов, а также в районах 15 населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки были уничтожены более 160 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 71 050 военнослужащих Не проходят линию обороныОператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк" сообщил РИА Новости, что российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный беспилотник "Фурия-2". "Волк" рассказал, что ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Теперь же "Фурии-2" не проходят даже линию обороны. Трамп разозлилсяПо данным телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. В то же время, Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ "очень хорошие отношения". Кроме того, Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, а также пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, заявил, что предложил президенту Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. По его словам, такой срок выбран из-за того, что на эту дату попадает Пасха, а также потому что Трамп будет находиться у власти около трёх месяцев. Американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS. Двадцатипятилетний швейцарский преступник, воевавший в составе "украинского интернационального легиона", ликвидирован во время боевых действий в Курской области в конце декабря 2024 года, сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников. Боится конкуренцииВыборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, сообщил журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве. По закону на Украине для ведения предвыборной кампании требуется по меньшей мере 60 дней, поэтому самая ранняя возможность проведения выборов могла бы быть в начале июля. По данным издания, Зеленский попытается застать соперников врасплох июльскими выборами в надежде, что короткие сроки позволят ему баллотироваться при отсутствии серьезной конкуренции.

https://ria.ru/20250330/vs-2008265303.html

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https://ria.ru/20250330/pushki-2008222582.html

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