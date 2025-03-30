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Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 30.03.2025 (обновлено: 19:39 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/spetsoperatsiya-2008268493.html
Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР
Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Центр" в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, следует... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:38:00+03:00
2025-03-30T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье. Также ВС РФ нанесли украинским войскам поражение на всех направлениях СВО, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли при этом до 1325 военнослужащих. Кроме того, до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников были уничтожены в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР МО Украины. ВСУ за сутки лишились двух танков, двух БМП, пяти боевых бронированных машин, шести бронетранспортёров М113, боевой разведывательной машины Dingo производства Великобритании, 18 орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня "Верба". Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA, два склада боеприпасов и склад горючего. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 78 беспилотников самолетного типа. Уничтоженные в Курской области боевикиВ отдельной сводке говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у пунктов Горналя, Гуево и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населенных пунктов, а также в районах 15 населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки были уничтожены более 160 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 71 050 военнослужащих Не проходят линию обороныОператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк" сообщил РИА Новости, что российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный беспилотник "Фурия-2". "Волк" рассказал, что ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Теперь же "Фурии-2" не проходят даже линию обороны. Трамп разозлилсяПо данным телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. В то же время, Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ "очень хорошие отношения". Кроме того, Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, а также пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, заявил, что предложил президенту Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. По его словам, такой срок выбран из-за того, что на эту дату попадает Пасха, а также потому что Трамп будет находиться у власти около трёх месяцев. Американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS. Двадцатипятилетний швейцарский преступник, воевавший в составе "украинского интернационального легиона", ликвидирован во время боевых действий в Курской области в конце декабря 2024 года, сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников. Боится конкуренцииВыборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, сообщил журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве. По закону на Украине для ведения предвыборной кампании требуется по меньшей мере 60 дней, поэтому самая ранняя возможность проведения выборов могла бы быть в начале июля. По данным издания, Зеленский попытается застать соперников врасплох июльскими выборами в надежде, что короткие сроки позволят ему баллотироваться при отсутствии серьезной конкуренции.
https://ria.ru/20250330/vs-2008265303.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 30 марта: ВС России освободили Запорожье в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Центр" в ходе специальной военной операции освободили населённый пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.
Также ВС РФ нанесли украинским войскам поражение на всех направлениях СВО, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли при этом до 1325 военнослужащих.
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Снайпер рассказал об атаках ВС России на опорные пункты ВСУ в ДНР
Вчера, 19:06
Кроме того, до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников были уничтожены в результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР МО Украины.
ВСУ за сутки лишились двух танков, двух БМП, пяти боевых бронированных машин, шести бронетранспортёров М113, боевой разведывательной машины Dingo производства Великобритании, 18 орудий полевой артиллерии и боевой машины реактивной системы залпового огня "Верба". Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA, два склада боеприпасов и склад горючего.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 78 беспилотников самолетного типа.

Уничтоженные в Курской области боевики

В отдельной сводке говорится, что группировка "Север" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад у пунктов Горналя, Гуево и Олешни в Курской области. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населенных пунктов, а также в районах 15 населённых пунктов Сумской области Украины.
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS
Вчера, 14:54
За сутки были уничтожены более 160 боевиков ВСУ, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками. Всего за время боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 71 050 военнослужащих

Не проходят линию обороны

Оператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк" сообщил РИА Новости, что российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный беспилотник "Фурия-2".
"Волк" рассказал, что ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Теперь же "Фурии-2" не проходят даже линию обороны.

Трамп разозлился

По данным телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. В то же время, Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ "очень хорошие отношения".
Кроме того, Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине, а также пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп пригрозил импортерам российской нефти
Вчера, 17:23
Президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции, которую транслировали финские СМИ, заявил, что предложил президенту Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. По его словам, такой срок выбран из-за того, что на эту дату попадает Пасха, а также потому что Трамп будет находиться у власти около трёх месяцев.
Американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские военные, базировавшиеся на базе в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары РСЗО HIMARS.
Двадцатипятилетний швейцарский преступник, воевавший в составе "украинского интернационального легиона", ликвидирован во время боевых действий в Курской области в конце декабря 2024 года, сообщила швейцарская телерадиокомпания RTS со ссылкой на ряд источников.

Боится конкуренции

Выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Владимир Зеленский хочет избежать конкуренции, сообщил журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве.
По закону на Украине для ведения предвыборной кампании требуется по меньшей мере 60 дней, поэтому самая ранняя возможность проведения выборов могла бы быть в начале июля. По данным издания, Зеленский попытается застать соперников врасплох июльскими выборами в надежде, что короткие сроки позволят ему баллотироваться при отсутствии серьезной конкуренции.
Обложка журнала Time от 26 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
USAID заплатило за объявление Зеленского "Персоной года", заявил Пушков
Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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