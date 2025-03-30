https://ria.ru/20250330/spetsoperatsiya-2008238703.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:04:00+03:00

2025-03-30T15:04:00+03:00

2025-03-30T15:04:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 30 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Запорожье в ДНР. Кроме того, поражены 140 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, предприятия по сборке беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Средства ПВО сбили 78 дронов и две управляемые авиационные бомбы JDAM.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 160 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 660 самолетов, 283 вертолета, 49 030 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 596 танков и других бронемашин, 1 533 реактивные системы залпового огня, 23 109 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 530 единиц автомобильной техники.

россия

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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