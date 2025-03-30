https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008196983.html

Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто

Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто - РИА Новости, 30.03.2025

Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил венгерской стороне, что российские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T03:11:00+03:00

2025-03-30T03:11:00+03:00

2025-03-30T03:37:00+03:00

венгрия

петер сийярто

сергей лавров

турецкий поток

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил венгерской стороне, что российские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008077897.html

венгрия

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2025

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венгрия, петер сийярто, сергей лавров, турецкий поток