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Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто - РИА Новости, 30.03.2025
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03:11 30.03.2025 (обновлено: 03:37 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008196983.html
Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто
Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто - РИА Новости, 30.03.2025
Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил венгерской стороне, что российские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:11:00+03:00
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венгрия
петер сийярто
сергей лавров
турецкий поток
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил венгерской стороне, что российские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008077897.html
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венгрия, петер сийярто, сергей лавров, турецкий поток
Венгрия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Турецкий поток
Венгрии сообщили о предотвращении атаки на "Турецкий поток", заявил Сийярто

Сийярто: Лавров сообщил о предотвращении атаки БПЛА ВСУ на "Турецкий поток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил венгерской стороне, что российские воздушно-космические силы предотвратили атаку украинских беспилотников на инфраструктуру газопровода "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Сергей Лавров сообщил нам, что российские военно-воздушные силы или ПВО предотвратили атаку беспилотников на инфраструктуру "Турецкого потока" с территории Украины", - сказал Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Сийярто оценил ход переговоров США и России по Украине
Вчера, 06:35
 
ВенгрияПетер СийяртоСергей ЛавровТурецкий поток
 
 
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