https://ria.ru/20250330/siriya-2008189938.html

Лидер Сирии объявил состав нового переходного правительства

Лидер Сирии объявил состав нового переходного правительства - РИА Новости, 30.03.2025

Лидер Сирии объявил состав нового переходного правительства

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил состав нового переходного правительства, сообщает агентство SANA. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T00:09:00+03:00

2025-03-30T00:09:00+03:00

2025-03-30T01:15:00+03:00

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БЕЙРУТ, 30 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа объявил состав нового переходного правительства, сообщает агентство SANA. "Мы наблюдаем с вами рождение нового этапа нашего национального пути. Формирование нового правительства сегодня является результатом нашей общей воли для лучшего будущего", — цитирует агентство слова аш-Шараа. В субботу вечером министров нового правительства привели к присяге в Народном дворце в Дамаске.Ключевые члены правительства, в том числе главы МИД и министерства обороны, сохранили посты. Так, по информации агентства, Мухаммед аш-Шибани остался на должности министра иностранных дел. Прежними остались также министры обороны и внутренних дел — генерал-майор Мурхаф Абу Касра и Анас Хаттаб.Бывший премьер-министр временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир теперь назначен на должность министра энергетики.Как объявил президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, в составе нового правительства появились два новых министерства — "министерство по чрезвычайным ситуациям и катастрофам, а также министерство по делам молодежи и спорта".Выступая после приведения к присяге, единственная женщина в новом переходном правительстве Сирии Хинд Кабават заявила, что "цель ее ведомства — построить общество, приверженное укреплению социальной справедливости, которой оно было лишено долгое время"."Это должна быть наша общая цель — создание справедливой и устойчивой социальной системы со справедливым распределением ресурсов", — сказала она.В свою очередь, глава МИД аш-Шибани в своем выступлении пообещал, что сирийская дипломатия "будет голосом мудрости и сбалансированного отношения"."Мы будем строить международные отношения, основанные на взаимном уважении. Мы работаем над тем, чтобы открыть Сирию миру и восстановить ее статус", - подчеркнул он.В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html

https://ria.ru/20250325/siriya-2007088092.html

https://ria.ru/20250328/erdogan-2007912174.html

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в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа, башар асад