https://ria.ru/20250330/semja-2008217298.html

В Московском зоопарке капибары вышли в уличный вольер

В Московском зоопарке капибары вышли в уличный вольер - РИА Новости, 30.03.2025

В Московском зоопарке капибары вышли в уличный вольер

Семья капибар из Московского зоопарка вышла в уличный вольер, они изучают территорию и активно общаются с соседями, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:42:00+03:00

2025-03-30T10:42:00+03:00

2025-03-30T10:42:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Семья капибар из Московского зоопарка вышла в уличный вольер, они изучают территорию и активно общаются с соседями, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "С наступлением теплых дней капибары Кузьма, Малая и их дети понемногу начали прогуливаться в уличном вольере. Пока они снова изучают территорию, активно общаются с соседями: викуньей, ламой и гуанако", - говорится в сообщении. Отмечается, что зоологи подготовили ров на уличной территории капибар, где они любят плавать. Вода будет поступать туда позже, когда еще немного потеплеет. "Чтобы увидеть прогулки капибар на улице, необходимо учесть, что те любят гулять при температуре не меньше 10 градусов. Также они нередко проводят время в маленьком садике в левой части вольера, около их зимнего домика", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении. Зоологи регулярно занимаются с семьей капибар, пояснили в зоопарке. Теперь тренинги иногда смогут увидеть посетители, когда животные гуляют на улице. Огромных грызунов обучают взвешиваться, участвовать в ветеринарных осмотрах, а также идти вслед за сотрудниками. "В виде вознаграждения в ходе тренингов, как правило, используется кукуруза, предлагаемая в небольших количествах. В основную часть рациона капибар входит четыре вида салатов, яблоки, киви, груши, бананы, морковь, свекла, тыква и много другое", - уточнили в зоопарке.

https://ria.ru/20250217/kapibara-1999897426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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светлана акулова, московский зоопарк, москва