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Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 30.03.2025
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13:31 30.03.2025 (обновлено: 13:32 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/rossiya-2008230439.html
Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов
Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов - РИА Новости, 30.03.2025
Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов
Россия может сравняться с США и Китаем, лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), если создаст технологию раздельного извлечения элементов и... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:31:00+03:00
2025-03-30T13:32:00+03:00
экономика
технологии
россия
сша
китай
редкоземельные металлы
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия может сравняться с США и Китаем, лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), если создаст технологию раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук. "Если Россия создаст технологию извлечения редкоземов, то она сможет сравняться с США или Китаем. Однако добыча редкоземельных металлов - промышленность, которая требует рынков сбыта. То есть обязательно нужно развивать спрос внутри страны и высокотехнологичное производство", - ответил аналитик на вопрос, какие у РФ есть перспективы в сфере добычи РЗМ на горизонте 10-15 лет. Однако как таковое внутреннее потребление редкоземов в России отсутствует, сейчас оно составляет всего 1,2 тысячи тонн различных продуктов (соединений, сплавов и лигатур), отметил Якубчук. В стране нет собственного производства конечной высокотехнологичной продукции (электроники, оптики, постоянных магнитов, электромобилей), при том что российская сырьевая база РЗМ способна обеспечить любой уровень их добычи, добавил эксперт. Якубчук полагает, что для увеличения внутреннего спроса на редкоземельные металлы можно начать, например, с размещения повсеместных электрозарядок, стоянок, сервисов в городах. По его словам, в РФ сложно запустить массовое производство электромобилей, так как для этого требуется реализовать соответствующую инфраструктуру на огромной территории. "Люди начнут переходить на электричество, если это будет дешевле, чем заправляться бензином, и так же доступно. На данный момент в Москве всего 8-10 тысяч электрокаров, электробусов, что недостаточно для стимулирования добычи и производства редкоземов", - уточнил он. Основной мировой спрос на редкоземельные металлы формируется в зеленой энергетике. Также они применяются для создания постоянных магнитов, которые нужны для электромобилей, ветрогенераторов и так далее. РЗМ используют для плазменных экранов, наушников, динамиков, перезаряжающихся батарей в телефонах, CD, DVD - "хай тэк", который используется нами в повседневной жизни, рассказал Якубчук. Кроме того, применяются в ОПК, в основном в ядерной сфере.
https://ria.ru/20250326/krdv-2007572642.html
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россия
сша
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экономика, технологии, россия, сша, китай, редкоземельные металлы
Экономика, Технологии, Россия, США, Китай, редкоземельные металлы
Эксперт оценил перспективы России в добыче редкоземельных металлов

Якубчук: Россия может сравняться с США и Китаем в добыче редкоземельных металлов

CC BY-SA 3.0 / foobar / Кристалл галлия
Кристалл галлия - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
CC BY-SA 3.0 / foobar /
Кристалл галлия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия может сравняться с США и Китаем, лидерами по объему добычи редкоземельных металлов (РЗМ), если создаст технологию раздельного извлечения элементов и производства конечной высокотехнологичной продукции, рассказал РИА Новости доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук.
"Если Россия создаст технологию извлечения редкоземов, то она сможет сравняться с США или Китаем. Однако добыча редкоземельных металлов - промышленность, которая требует рынков сбыта. То есть обязательно нужно развивать спрос внутри страны и высокотехнологичное производство", - ответил аналитик на вопрос, какие у РФ есть перспективы в сфере добычи РЗМ на горизонте 10-15 лет.
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Однако как таковое внутреннее потребление редкоземов в России отсутствует, сейчас оно составляет всего 1,2 тысячи тонн различных продуктов (соединений, сплавов и лигатур), отметил Якубчук. В стране нет собственного производства конечной высокотехнологичной продукции (электроники, оптики, постоянных магнитов, электромобилей), при том что российская сырьевая база РЗМ способна обеспечить любой уровень их добычи, добавил эксперт.
Якубчук полагает, что для увеличения внутреннего спроса на редкоземельные металлы можно начать, например, с размещения повсеместных электрозарядок, стоянок, сервисов в городах. По его словам, в РФ сложно запустить массовое производство электромобилей, так как для этого требуется реализовать соответствующую инфраструктуру на огромной территории.
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"Люди начнут переходить на электричество, если это будет дешевле, чем заправляться бензином, и так же доступно. На данный момент в Москве всего 8-10 тысяч электрокаров, электробусов, что недостаточно для стимулирования добычи и производства редкоземов", - уточнил он.
Основной мировой спрос на редкоземельные металлы формируется в зеленой энергетике. Также они применяются для создания постоянных магнитов, которые нужны для электромобилей, ветрогенераторов и так далее. РЗМ используют для плазменных экранов, наушников, динамиков, перезаряжающихся батарей в телефонах, CD, DVD - "хай тэк", который используется нами в повседневной жизни, рассказал Якубчук. Кроме того, применяются в ОПК, в основном в ядерной сфере.
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