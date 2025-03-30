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В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов - РИА Новости, 30.03.2025
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09:02 30.03.2025 (обновлено: 09:44 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/renovatsiya-2008130124.html
В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов
В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов - РИА Новости, 30.03.2025
В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов
В районе Проспект Вернадского на западе Москве в доме, который возводят в рамках программы реновации, начались работы по установке фасадов, рассказал министр... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:02:00+03:00
2025-03-30T09:44:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
программа реновации в москве
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В районе Проспект Вернадского на западе Москве в доме, который возводят в рамках программы реновации, начались работы по установке фасадов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка площадью свыше 55 тысяч "квадратов" находится на улице Лобачевского, на участке 28/36."Общая площадь жилого комплекса составит более 55 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 444 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, черновая и чистовая отделка", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Дом расположен недалеко от станции метро "Проспект Вернадского", еще рядом есть медицинские и учебные учреждения.На первых этажах дома со временем откроют аптеки, магазины, заведения общепита и социально-бытовые объекты. Во дворе ЖК обустроят зоны для отдыха и занятий спортом.
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы, программа реновации в москве
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы, Программа реновации в Москве
В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов

На западе Москвы в доме по реновации ведутся фасадные работы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В районе Проспект Вернадского на западе Москве в доме, который возводят в рамках программы реновации, начались работы по установке фасадов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новостройка площадью свыше 55 тысяч "квадратов" находится на улице Лобачевского, на участке 28/36.
«
"Общая площадь жилого комплекса составит более 55 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 444 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, черновая и чистовая отделка", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Дом расположен недалеко от станции метро "Проспект Вернадского", еще рядом есть медицинские и учебные учреждения.
На первых этажах дома со временем откроют аптеки, магазины, заведения общепита и социально-бытовые объекты. Во дворе ЖК обустроят зоны для отдыха и занятий спортом.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации
29 марта, 13:13
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс МосквыПрограмма реновации в Москве
 
 
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