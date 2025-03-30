https://ria.ru/20250330/renovatsiya-2008130124.html

В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов

В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов - РИА Новости, 30.03.2025

В новостройке по реновации на Проспекте Вернадского идет монтаж фасадов

В районе Проспект Вернадского на западе Москве в доме, который возводят в рамках программы реновации, начались работы по установке фасадов, рассказал министр... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:02:00+03:00

2025-03-30T09:02:00+03:00

2025-03-30T09:44:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

программа реновации в москве

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В районе Проспект Вернадского на западе Москве в доме, который возводят в рамках программы реновации, начались работы по установке фасадов, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Новостройка площадью свыше 55 тысяч "квадратов" находится на улице Лобачевского, на участке 28/36."Общая площадь жилого комплекса составит более 55 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 444 квартиры с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. В каждой секции смонтируют лифты, в подъездах оборудуют помещения для консьержей, колясок и велосипедов. В настоящее время на объекте ведется монтаж фасадов, черновая и чистовая отделка", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Дом расположен недалеко от станции метро "Проспект Вернадского", еще рядом есть медицинские и учебные учреждения.На первых этажах дома со временем откроют аптеки, магазины, заведения общепита и социально-бытовые объекты. Во дворе ЖК обустроят зоны для отдыха и занятий спортом.

https://ria.ru/20250329/solntsevo-2008051963.html

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Артем Смирнов

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