Страстная пятница 2025: история, традиции, правила поста
© AP Photo / John McConnicoЖенщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
© AP Photo / John McConnico
Женщина ставит свечу в православном храме в Кишиневе
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страстной, или Великой, называется пятница последней недели Великого поста. Для православных наступает канун главного праздника – Пасхи Христовой. О том, какого числа Страстная пятница в 2025 году, суть и история этого дня, как поститься в Страстную пятницу – в материале РИА Новости.
Страстная пятница
Для всех христиан Страстная пятница — время скорби и печали. Согласно Евангелию, в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Именно эти события вспоминают верующие в этот день.
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Само название этого дня отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".
Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели – седмицы – Великого поста, именуют Великим.
В жизни верующих Великий пост и Великая седмица — это важнейший период, когда верующие духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.
Какого числа Страстная пятница в 2025
Из года в год Страстная пятница приходится на разные дни. Связано это с тем, что ее дата зависит от даты празднования Пасхи. В 2025 году православные отмечают "праздников праздник" 20 апреля. Следовательно, Страстная пятница выпадает на 18 апреля.
© Пресс-служба ГК "Люксор" | Перейти в медиабанкНиколай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
© Пресс-служба ГК "Люксор"
Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".
Случается так, что, живущие по разным календарям православная и католические церкви встречают Пасху, а значит и Страстную пятницу, в один день. Так, например, будет и в этом году.
История
В Евангелии повествуется, что в пятницу после Тайной вечери один из учеников Христа, Иуда, предал своего учителя. Иерусалимские первосвященники подкупили Искариота тридцатью сребрениками. И тот искал случая, чтобы предать Иисуса.
Обвинители отвели его к прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Они решили: если тот признает Иисуса виновным в попрании иудейской веры и "смущении народа", то смертная казнь будет считаться законной.
Прокуратор же после допроса понял, что все обвинения в адрес Иисуса абсурдны. Не нашел вины в действиях Христа и царь Галилеи Ирод Антипа. Поэтому поначалу Пилат старался убедить первосвященников снять обвинения.
Однако те уже успели подговорить толпу: внушить ей, что "не мир принес обольститель в Иерусалим". В преддверии иудейского праздника Пасхи римский прокуратор миловал одного из преступников, приговоренных к смерти. Пилат предложил толпе сделать выбор: отпустить на волю Христа или известного разбойника и убийцу Варавву.
"Варавву", – донесся крик из толпы. О Христе же кричали прокуратору: "Распни, распни Его!" Тогда Пилат умыл руки и осудил Христа на смертную казнь. По тем временам – самую мучительную и позорную.
Свой крест Христос нес по улицам Иерусалима и на Голгофу сам. Вместе с Иисусом там же были казнены двое разбойников. Один из них, названный в христианской традиции "благоразумным", раскаялся в грехах в последний момент. За это Иисус пообещал, что тот первым войдет в Царствие Небесное.
Сам же Спаситель в последние минуты земной жизни воскликнул: "Отче! в руки Твои предаю дух Мой". И испустил дух. После чего померкло солнце и началось страшное землетрясение.
Один из воинов, чтобы удостовериться в кончине Иисуса, пронзил его ребро копьем. Из раны, согласно преданию, полились кровь и вода. "Истинно Человек Сей был Сын Божий", – произнес сотник.
Позже тело Христа сняли с креста и погребли завернутое в плащаницу в пещере. По Евангелию, на третий день Иисус воскрес. Именно в честь победы Спасителя над смертью и установлен христианский праздник Пасхи.
Богослужение в Страстную пятницу
По церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга – когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.
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А утром в Великую пятницу служат царские часы – еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.
Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.
После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира – особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.
Как поститься в Страстную пятницу
Великая пятница — день самых строгих ограничений Великого поста. По уставу предписывается вовсе воздержаться от еды – подобно тому, как жаждал Христос.
Однако гастрономическими предписаниями пост не ограничивается. В Великую пятницу также следует воздерживаться от всякого рода увеселений и праздности. На это время даже о повседневных мелких радостях лучше забыть.
Священники рекомендуют провести пятницу в молитве – в храме или дома. Не лишним будет позаботиться о больных и страждущих.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВерующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
Основная цель для верующего — прийти к светлому празднику Пасхи, очистив свою душу. Именно для этого люди и отказываются на время от привычных радостей земного мира.
Приметы на Страстную пятницу
Теплая и ясная погода на Страстную пятницу предвещает солнечную весну. И наоборот: дождь и тучи — значит весна будет холодной.
Кроме того, солнце на Страстную предвещало богатый урожай хлеба.
На Руси верили: первый, кого увидишь в окно на Страстную пятницу, расскажет о судьбе. Если мужчину – верный знак, что со здоровьем все будет нормально. если старика – жди скорых бед. Ну а если семью – в доме будет царить взаимопонимание.
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