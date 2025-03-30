https://ria.ru/20250330/putin-2008228797.html
Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей
Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей - РИА Новости, 30.03.2025
Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься вопросами развития регионов. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:06:00+03:00
2025-03-30T13:06:00+03:00
2025-03-30T13:06:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься вопросами развития регионов. Кроме того, у главы государства ожидаются зарубежными гости, сообщил телеграм-канал “Вести” со ссылкой на тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей
Владимир Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей