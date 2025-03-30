https://ria.ru/20250330/putin-2008228797.html

Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей

Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей - РИА Новости, 30.03.2025

Путин на следующей неделе встретит зарубежных гостей

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься вопросами развития регионов. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:06:00+03:00

2025-03-30T13:06:00+03:00

2025-03-30T13:06:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе продолжит заниматься вопросами развития регионов. Кроме того, у главы государства ожидаются зарубежными гости, сообщил телеграм-канал “Вести” со ссылкой на тележурналиста программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павла Зарубина.

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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2025

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россия, владимир путин, павел зарубин