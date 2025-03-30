https://ria.ru/20250330/prazdnik-2007682443.html

30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 30.03.2025

30 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

30 марта 2025 года у россиян есть сразу несколько поводов отложить в сторону дела и выйти на прогулку по весеннему городу. Ведь в этот день по календарю... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. 30 марта 2025 года у россиян есть сразу несколько поводов отложить в сторону дела и выйти на прогулку по весеннему городу. Ведь в этот день по календарю отмечается сразу несколько праздников и важных исторических дат. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире (международный, профессиональный, народный), что можно делать по приметам, какие запреты действуют - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ российском праздничном календаре последние дни марта не отмечены никакими профессиональными торжествами или национальными праздниками. Зато отмечается День осведомлённости о синдроме упущенных каникул, который существует в нашей стране всего несколько лет, но поднимает очень важную тему - отсутствие у многих россиян полноценного отдыха. Результаты различных опросов свидетельствуют, что многие отдыхают от работы крайне редко, а то и вовсе не берут отпуск. А специалисты предупреждают: отсутствие отдыха может крайне негативно отразиться на здоровье и самочувствии человека.Церковный праздник сегодняПравославные верующие в этот день чтят память преподобного Алексия, человека Божия (с которым связан и одноименный народный праздник). Он родился в богатой христианской семье, его родители всегда стремились помогать нуждающимся. Для любимого сына они выбрали прекрасную знатную невесту, но в день свадьбы святой Алексий покинул супругу и дом, раздал свое имущество бедным, а сам на протяжении 17 лет жил на подаваемую ему добрыми людьми милостыню, а после еще на протяжении многих лет жил в доме своих родителей как нищий, так и не узнанный ими до самой смерти.30 марта в этом году также отмечается день памяти преподобного Иоанна Лествичника, Синайского, игумена. Это время также называется Неделей святого Иоанна Лествичника, связано с периодом Великого поста и имеет переходящую дату. Иоанн почитается как один из наиболее выдающихся соустроителей монашества и автор известного духовного труда под названием "Лествица", который представляет собой своеобразное руководство для достижения духовного совершенства (посредством беспрестанной борьбы со страстями и стремления к добродетели).Также на 30 марта приходятся дни памяти:Народный праздникПредпоследний день марта в народном календаре известен как Алексей Теплый и издревле был связан с обильным таянием снегов и бурными ручьями. С этим днем также была связана и вкусная традиция - собирать березовый сок, который считался (и считается) очень полезным для здоровья. Многие собирали и березовые почки - хорошие помощники в борьбе с различными недугами.Так как зима к этому дню чаще всего уже окончательно уступала место весенней погоде, то людям запрещалось садиться в сани (считалось плохой приметой). По возможности старались избегать дальней дороги, не начинать (и даже не планировать) новые дела, а также не тратить понапрасну воду.Теплая погода и много звенящих ручейков вокруг в этот день сулили хороший урожай, возвращение журавлей - тепло, а прохлада - позднюю весну.Какой сегодня праздник в миреПрекрасный повод выбраться на свежий воздух в этот день - отмечаемый во многих странах День прогулки по парку. Его задача - популяризация активного образа жизни среди горожан, которым редко удается выбраться на природу.30 марта также известен и как День рождения психоанализа. В этот день в 1896 году на страницах журнала Revue Neurologique была опубликована статья тогда еще практически неизвестного психиатра Зигмунда Фрейда под названием “Наследственность и этиология неврозов”. Можно сказать, что именно благодаря этому событию мир познакомился с новым термином - психоанализом.Памятные даты в истории1847 год - отечественный классик Лев Толстой начал вести свой дневник, в который будет делать записи на протяжении всей жизни;1856 год - подписан Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну;1858 год - получен патент на карандаш, который шел в комплекте с резинкой для стирания написанного;1970 год - на экраны вышла кинокартина "Белое солнце пустыни".Кто родился 30 марта из знаменитостей30 марта на свет появились:ИмениныАлексей, Макар, Марин и Павел - вот скромный список именинников на 30 марта.

https://ria.ru/20250329/may-1855644309.html

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия