https://ria.ru/20250330/pozhar-2008289629.html

В Вологде локализовали пожар в ресторане

В Вологде локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 30.03.2025

В Вологде локализовали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Вологде локализован на площади 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T23:02:00+03:00

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происшествия

вологда

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в ресторане в Вологде локализован на площади 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее мэр города Андрей Накрошаев сообщил, что пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ отметила, что кровля здания горела на площади 900 квадратных метров. "Пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

https://ria.ru/20241027/samara-1980391767.html

вологда

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)