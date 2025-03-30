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В Вологде локализовали пожар в ресторане
В Вологде локализовали пожар в ресторане - РИА Новости, 30.03.2025
В Вологде локализовали пожар в ресторане
Пожар в ресторане в Вологде локализован на площади 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:02:00+03:00
2025-03-30T23:02:00+03:00
2025-03-30T23:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пожар в ресторане в Вологде локализован на площади 900 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее мэр города Андрей Накрошаев сообщил, что пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ отметила, что кровля здания горела на площади 900 квадратных метров. "Пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде локализовали пожар в ресторане
МЧС: пожар в ресторане в Вологде локализовали на площади 900 квадратных метров