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В Вологде загорелся ресторан - РИА Новости, 30.03.2025
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22:23 30.03.2025 (обновлено: 22:33 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/pozhar-2008286268.html
В Вологде загорелся ресторан
В Вологде загорелся ресторан - РИА Новости, 30.03.2025
В Вологде загорелся ресторан
Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:23:00+03:00
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происшествия
коммерческая недвижимость
вологда
вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. &quot;Тридцатого марта в 21.14 по системе 112 поступило сообщение о загорании на кухне ресторана &quot;Огни Сухоны&quot;. Причина предварительно: загорание масла во фритюре. Возгорание пытались ликвидировать порошковым огнетушителем. Эвакуированы 15 человек (персонал и посетители). Пострадавших по информации от ЕДДС нет&quot;, - доложил Накрошаев губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Эта информация размещена в Telegram-канале губернатора.По словам мэра Вологды, огонь вышел на кровлю, пожар продолжается. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники.В пресс-службе МЧС России сообщили о том, что кровля здания горит на площади 900 квадратных метров.
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происшествия, коммерческая недвижимость, вологда, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Вологда, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологде загорелся ресторан

В ресторане в Вологде произошел пожар, эвакуированы 15 человек

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев.
«

"Тридцатого марта в 21.14 по системе 112 поступило сообщение о загорании на кухне ресторана "Огни Сухоны". Причина предварительно: загорание масла во фритюре. Возгорание пытались ликвидировать порошковым огнетушителем. Эвакуированы 15 человек (персонал и посетители). Пострадавших по информации от ЕДДС нет", - доложил Накрошаев губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Эта информация размещена в Telegram-канале губернатора.

По словам мэра Вологды, огонь вышел на кровлю, пожар продолжается. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники.
В пресс-службе МЧС России сообщили о том, что кровля здания горит на площади 900 квадратных метров.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Петербурге загорелся ресторан
29 марта, 23:20
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьВологдаВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
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