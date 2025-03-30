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В Вологде загорелся ресторан
В Вологде загорелся ресторан - РИА Новости, 30.03.2025
В Вологде загорелся ресторан
Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:23:00+03:00
2025-03-30T22:23:00+03:00
2025-03-30T22:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. "Тридцатого марта в 21.14 по системе 112 поступило сообщение о загорании на кухне ресторана "Огни Сухоны". Причина предварительно: загорание масла во фритюре. Возгорание пытались ликвидировать порошковым огнетушителем. Эвакуированы 15 человек (персонал и посетители). Пострадавших по информации от ЕДДС нет", - доложил Накрошаев губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Эта информация размещена в Telegram-канале губернатора.По словам мэра Вологды, огонь вышел на кровлю, пожар продолжается. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники.В пресс-службе МЧС России сообщили о том, что кровля здания горит на площади 900 квадратных метров.
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008186771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, вологда, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Вологда, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Вологде загорелся ресторан
В ресторане в Вологде произошел пожар, эвакуированы 15 человек