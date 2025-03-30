https://ria.ru/20250330/pozhar-2008286268.html

В Вологде загорелся ресторан

В Вологде загорелся ресторан - РИА Новости, 30.03.2025

В Вологде загорелся ресторан

Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:23:00+03:00

2025-03-30T22:23:00+03:00

2025-03-30T22:33:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

вологда

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георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Накрошаев. "Тридцатого марта в 21.14 по системе 112 поступило сообщение о загорании на кухне ресторана "Огни Сухоны". Причина предварительно: загорание масла во фритюре. Возгорание пытались ликвидировать порошковым огнетушителем. Эвакуированы 15 человек (персонал и посетители). Пострадавших по информации от ЕДДС нет", - доложил Накрошаев губернатору Вологодской области Георгию Филимонову. Эта информация размещена в Telegram-канале губернатора.По словам мэра Вологды, огонь вышел на кровлю, пожар продолжается. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники.В пресс-службе МЧС России сообщили о том, что кровля здания горит на площади 900 квадратных метров.

https://ria.ru/20250329/peterburg-2008186771.html

вологда

вологодская область

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Наталья Макарова

происшествия, коммерческая недвижимость, вологда, вологодская область, георгий филимонов