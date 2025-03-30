Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке
Водитель и оператор съемочной группы ГТРК "Донецк" контужены при ударе дрона ВСУ
© Фото : ГТРК "Донецк"Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
© Фото : ГТРК "Донецк"
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.
© Фото : ГТРК "Донецк"Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
© Фото : ГТРК "Донецк"
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — добавили там.
Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".