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Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке - РИА Новости, 30.03.2025

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке

Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:37:00+03:00

2025-03-30T19:37:00+03:00

2025-03-30T19:56:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале."Съемочная группа "Вести. Донецк" попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", — говорится в материале. Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара."Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — добавили там. Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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