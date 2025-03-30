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Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке - РИА Новости, 30.03.2025
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19:37 30.03.2025 (обновлено: 19:56 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке - РИА Новости, 30.03.2025
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:37:00+03:00
2025-03-30T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецк
мария захарова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.&quot;Съемочная группа &quot;Вести. Донецк&quot; попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент&quot;, — говорится в материале. Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара."Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — добавили там. Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецк, мария захарова, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецк, Мария Захарова, Леонид Пасечник
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке

Водитель и оператор съемочной группы ГТРК "Донецк" контужены при ударе дрона ВСУ

© Фото : ГТРК "Донецк"Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК Донецк в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : ГТРК "Донецк"
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке в ДНР, водитель и оператор контужены, сообщили "Вести. Донецк" в Telegram-канале.
«

"Съемочная группа "Вести. Донецк" попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Сегодня около 15:00 беспилотник ВСУ намеревался атаковать автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент", — говорится в материале.

© Фото : ГТРК "Донецк"Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК Донецк в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : ГТРК "Донецк"
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
Уточняется, что беспилотник целился по машине, но съемочная группа успела увернуться от прямого удара.
"Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь", — добавили там.
Это не первый случай, когда ВСУ наносят удары по российским журналистам в зоне спецоперации. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне СВО. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, все произошло в Кременском муниципальном округе республики.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим пытается компенсировать свои потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.
По ее словам, во всех случаях ВСУ специально выслеживали безоружных корреспондентов и съемочные группы, обстреливали их в основном западным оружием, которое им передают "борцы за свободу слова и радетели безопасности журналистов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецкМария ЗахароваЛеонид Пасечник
 
 
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