https://ria.ru/20250330/plennyj-2008207812.html

Пленный сообщил, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами

Пленный сообщил, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами - РИА Новости, 30.03.2025

Пленный сообщил, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами

Украинские войска почти три года воюют иностранными снарядами, рассказал РИА Новости пленный Александр Смольников, который был мобилизован 24 февраля 2022 года... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:04:00+03:00

2025-03-30T09:04:00+03:00

2025-03-30T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

черниговская область

сергей лавров

нато

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска почти три года воюют иностранными снарядами, рассказал РИА Новости пленный Александр Смольников, который был мобилизован 24 февраля 2022 года из Черниговской области Украины. Александр участвовал в боевых действиях на донецком направлении с лета 2022 года, в плен сдался в лесопосадке недалеко от Угледара. На вопрос: "В какой момент появились импортные снаряды?", он ответил: "Уже с 22-го года они были. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, ... которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые", - сказал пленный. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250330/ukraina-2008202032.html

https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html

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россия

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Варвара Скокшина

украина, россия, черниговская область, сергей лавров, нато