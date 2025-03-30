Пленный сообщил, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами
Пленный Смольников: ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Украинские войска почти три года воюют иностранными снарядами, рассказал РИА Новости пленный Александр Смольников, который был мобилизован 24 февраля 2022 года из Черниговской области Украины.
Александр участвовал в боевых действиях на донецком направлении с лета 2022 года, в плен сдался в лесопосадке недалеко от Угледара.
На вопрос: "В какой момент появились импортные снаряды?", он ответил: "Уже с 22-го года они были. Лето, где-то уже конец лета. Потому что уже старые советские, они уже закончились. Ящики поломанные, ... которые где-то из складов привозили, еще остатки такого всего. Потом уже пошли, видно, что по ящикам, что они новые", - сказал пленный.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.