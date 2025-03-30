https://ria.ru/20250330/peterburg-2008272412.html
В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони
В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони - РИА Новости, 30.03.2025
В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони
Уходивший от погони Госавтоинспекции Санкт-Петербурга таксист-иностранец столкнулся с легковушкой, а затем задел еще два автомобиля, пострадали двое, сообщила... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:19:00+03:00
2025-03-30T20:19:00+03:00
2025-03-30T20:30:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
центральная азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Уходивший от погони Госавтоинспекции Санкт-Петербурга таксист-иностранец столкнулся с легковушкой, а затем задел еще два автомобиля, пострадали двое, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье днем сотрудники Госавтоинспекции в Московском районе попытались остановить такси Hyundai Solaris, водитель которого увеличил скорость вместо того, чтобы остановиться, и правоохранители организовали погоню. "Возле дома 63 по проспекту Космонавтов таксист не справился с управлением и столкнулся с "Ладой", после чего задел еще два стоящих автомобиля – Kia и Mercedes. В аварии пострадал 25-летний водитель отечественного автомобиля и его 28-летняя пассажирка", – говорится в сообщении. Пострадавших направили в больницу с травмами средней тяжести, уточняют в ГУМВД. За рулем такси оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, а пассажирами - еще трое иностранцев. Один из них попытался убежать с места аварии, но был задержан полицейскими. Как отмечают в ГУМВД, таксист не остановился по требованию Госавтоинспекции из-за того, что у него, как и у одного из пассажиров, не было регистрации. "Все четверо были доставлены в отдел полиции, где в отношении нарушителей были составлены административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка", – заключают в региональном главке МВД.
https://ria.ru/20250314/obvinenie-2005042075.html
https://ria.ru/20250303/zaderzhan-2002740914.html
https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
санкт-петербург
центральная азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_d79963d3fb0b672b52278043d79dfe0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, центральная азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Центральная Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, ДТП
В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони
В Петербурге таксист-мигрант уходил от полицейской погони и попал в массовое ДТП