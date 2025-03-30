https://ria.ru/20250330/peterburg-2008272412.html

В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони

В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони - РИА Новости, 30.03.2025

В Петербурге таксист-мигрант попал в ДТП, уходя от погони

Уходивший от погони Госавтоинспекции Санкт-Петербурга таксист-иностранец столкнулся с легковушкой, а затем задел еще два автомобиля, пострадали двое, сообщила... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T20:19:00+03:00

2025-03-30T20:19:00+03:00

2025-03-30T20:30:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Уходивший от погони Госавтоинспекции Санкт-Петербурга таксист-иностранец столкнулся с легковушкой, а затем задел еще два автомобиля, пострадали двое, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в воскресенье днем сотрудники Госавтоинспекции в Московском районе попытались остановить такси Hyundai Solaris, водитель которого увеличил скорость вместо того, чтобы остановиться, и правоохранители организовали погоню. "Возле дома 63 по проспекту Космонавтов таксист не справился с управлением и столкнулся с "Ладой", после чего задел еще два стоящих автомобиля – Kia и Mercedes. В аварии пострадал 25-летний водитель отечественного автомобиля и его 28-летняя пассажирка", – говорится в сообщении. Пострадавших направили в больницу с травмами средней тяжести, уточняют в ГУМВД. За рулем такси оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, а пассажирами - еще трое иностранцев. Один из них попытался убежать с места аварии, но был задержан полицейскими. Как отмечают в ГУМВД, таксист не остановился по требованию Госавтоинспекции из-за того, что у него, как и у одного из пассажиров, не было регистрации. "Все четверо были доставлены в отдел полиции, где в отношении нарушителей были составлены административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка", – заключают в региональном главке МВД.

https://ria.ru/20250314/obvinenie-2005042075.html

https://ria.ru/20250303/zaderzhan-2002740914.html

https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html

санкт-петербург

центральная азия

россия

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происшествия, санкт-петербург, центральная азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп