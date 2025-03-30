https://ria.ru/20250330/naushniki-2008242318.html

Эксперт объяснила, как мошенники могут следить за человеком через наушники

Эксперт объяснила, как мошенники могут следить за человеком через наушники - РИА Новости, 30.03.2025

Эксперт объяснила, как мошенники могут следить за человеком через наушники

Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества, это может происходить незаметно... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:16:00+03:00

2025-03-30T15:16:00+03:00

2025-03-30T15:16:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Уязвимости в беспроводных наушниках могут превратить их в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества, это может происходить незаметно от владельцев, рассказала РИА Новости инженер-аналитик компании "Газинформсервис" Екатерина Едемская. "Современные беспроводные наушники – это не только комфорт при прослушивании музыки и звонков, но и реальная угроза вашей безопасности. Мало кто задумывается, что обычная гарнитура может превратиться в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества. Уязвимости в Bluetooth и прошивке наушников открывают перед злоумышленниками опасные возможности – и порой все происходит незаметно для самого владельца устройства", - сказала Едемская. Она объяснила, что модели наушников, использующие устаревшие или слабые алгоритмы шифрования при передаче аудио через Bluetooth, могут передавать данные в полуоткрытом виде. Если у злоумышленников есть специальные инструменты..., они могут "поймать" Bluetooth-трафик, расшифровать его и получить доступ к личной информации. Также злоумышленники могут удаленно активировать микрофон через скрытые функции в прошивке - бэкдоры - и удаленно подслушивать окружающую обстановку. Эксперт рассказала, что некоторые Bluetooth-устройства можно использовать как точку входа для более глубокой атаки: хакер внедряет вредоносный код через уязвимости в системе, а после этого перехватывает логины, пароли, получает доступ к файлам, контактам, сообщениям, а в некоторых случаях – даже к банковским приложениям. "Чаще всего под угрозой оказываются пользователи, чьи наушники работают на старых версиях Bluetooth, особенно 4.2 и ниже, где применяются слабые механизмы шифрования. Опасность также возрастает, если устройство не получает обновлений прошивки – ведь многие производители прекращают поддержку спустя год-два после выпуска. Серьезным риском являются и небезопасные Bluetooth-профили, вроде Hands-Free Profile без полноценного шифрования, а также смартфоны и планшеты, где отключена проверка при подключении новых аксессуаров. Все эти факторы в совокупности делают пользователя легкой мишенью", - сказала Едемская. Чтобы снизить риск кибератаки на свои устройства, эксперт рекомендует использовать наушники с Bluetooth не ниже версии 5.0, отключать Bluetooth на смартфоне, когда вы им не пользуетесь, особенно в общественных местах, и не подключаться к устройствам с незнакомыми именами. Для защиты устройства также важны регулярные обновления - они закрывают уязвимости, через которые может проникнуть злоумышленник.

https://ria.ru/20241201/moshennichestvo-1986689754.html

https://ria.ru/20241218/naushniki-1989759649.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии