https://ria.ru/20250330/myanma-2008218174.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1,7 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1,7 тысячи человек - РИА Новости, 30.03.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 1,7 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло примерно до 1,7 тысячи человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на власти. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T11:00:00+03:00

2025-03-30T11:00:00+03:00

2025-03-30T13:55:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло примерно до 1,7 тысячи человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на власти."По данным Государственного административного совета страны, в результате мощного землетрясения в Мьянме около 1,7 тысячи человек погибли, 3,4 тысячи пострадали, а 300 числятся пропавшими без вести", — уточнили в материале.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло 18 человек, больше ста считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян в Мьянме и Таиланде нет.

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Варвара Скокшина

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде