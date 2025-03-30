https://ria.ru/20250330/moskva-2008225201.html

В Москве вынесли приговор мужчине, стрелявшего из окна по прохожим

В Москве вынесли приговор мужчине, стрелявшего из окна по прохожим - РИА Новости, 30.03.2025

В Москве вынесли приговор мужчине, стрелявшего из окна по прохожим

Мужчина, который стрелял из пневматической винтовки из окна квартиры по прохожим и электробусу на севере Москвы, осужден на 4,5 года колонии общего режима,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:39:00+03:00

2025-03-30T12:39:00+03:00

2025-03-30T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчина, который стрелял из пневматической винтовки из окна квартиры по прохожим и электробусу на севере Москвы, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура. "Четыре года и 6 месяцев лишения свободы получил... открывший огонь из окна квартиры по прохожим и электробусу (часть 2 статья 213 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства, при этом уточняется, что инцидент ранее произошел в районе Бибирево на северо-востоке столицы. Отмечается, что 4 июня 2024 года 51-летний Александр Шихов находился у себя в квартире на улице Костромская в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент ему помешали звуки, доносящиеся с улицы. Подчеркивается, что тогда Шихов, грубо нарушая общественный порядок, не менее шести раз выстрелил из пружинно-поршневой пневматической винтовки из окна квартиры, в сторону идущих по улице людей, а также общественного транспорта. В результате преступных действий Шихова телесные повреждения получили двое прохожих, их здоровью причинен легкий вред, также выстрелом повреждено остекление автобуса, ущерб составил более 26,7 тысячи рублей. "Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима", - добавили в ведомстве.

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происшествия, москва, россия