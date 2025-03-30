https://ria.ru/20250330/mitropolit-2008281312.html

Митрополит Владимир: переговоры России и США вызывают осторожный оптимизм

Митрополит Владимир: переговоры России и США вызывают осторожный оптимизм - РИА Новости, 30.03.2025

Митрополит Владимир: переговоры России и США вызывают осторожный оптимизм

Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир (Самохин) считает, что к переговорам России и США о мире на Украине нужно относиться с "осторожным оптимизмом". РИА Новости, 30.03.2025

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2025-03-30T21:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир (Самохин) считает, что к переговорам России и США о мире на Украине нужно относиться с "осторожным оптимизмом". "Любой человек в нашем Отечестве ожидает окончания специальной военной операции, завершения боевых действий и восстановления мира. Будем надеяться, что этот мир будет справедливым, прочным. Думаю, что здесь нам надо с осторожным оптимизмом ко всему относиться, не забывать молиться Господу, просить его помощи и вразумления тех, кто участвует в этих переговорах, и прежде всего просить о победе русского воинства", - рассказал митрополит Донецкий и Мариупольский в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей, есть ли надежда на переговоры США и России о мире. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский