Миронов призвал проверить крупных поставщиков семян в розницу
Миронов призвал проверить крупных оптовиков, которые поставляют семена в розницу
Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Перед началом посевного сезона для безопасности граждан необходимо организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Перед началом нового посевного сезона необходимо срочно организовать проверку качества продукции оптовых компаний, которые поставляют семена в розницу", - сказал глава СРЗП.
Миронов отметил, что каждый год на российском рынке складывается неблагоприятная ситуация с посевным материалом для огородов и подсобных хозяйств. По его словам, несмотря на существующие программы импортозамещения, россияне до сих пор зависят от поставок импортных семян, и, по оценкам экспертов, доля их импорта достигает 80%, а большая часть не отличается высоким качеством.
"Поставщики отлично все знают, но все равно продают людям импортные семена, которые не всходят или дают небольшие урожаи, при этом качественного отечественного посевного материала не хватает, и эту проблему надо решать", - добавил лидер СРЗП.
Кроме того, депутат Госдумы призвал увеличить государственную поддержку российских семеноводов и ускорить реализацию программ производства отечественных семян.
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