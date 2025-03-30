Американцы считают обсуждение военных планов в Signal неуместным
CBS: 76% американцев считают неуместным обсуждение военных планов в Signal
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Большинство американцев считают неуместным использование мессенджера Signal для обсуждения военных планов, показал опрос телеканала CBS и компании YouGov.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников.
По результатам опроса, 76% респондентов выразили мнение, что использование чиновниками мессенджера Signal для обсуждения военных планов было неуместным, обратной точки зрения придерживаются лишь 24% опрошенных американцев.
Опрос проводился с 27 по 28 марта среди более 2,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,3 процентных пункта.
После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер заявлял, что не потерял уверенности в своей команде, представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
В пятницу телеканал CNN сообщил о неназванных чиновниках США, которые считают, что скандал с чатом, где нынешнее руководство Штатов обсуждало удары по Йемену, ослабит возможности по сбору разведданных.