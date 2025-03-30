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Американцы считают обсуждение военных планов в Signal неуместным - РИА Новости, 30.03.2025
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19:18 30.03.2025 (обновлено: 19:19 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/messendzher-2008266116.html
Американцы считают обсуждение военных планов в Signal неуместным
Американцы считают обсуждение военных планов в Signal неуместным - РИА Новости, 30.03.2025
Американцы считают обсуждение военных планов в Signal неуместным
Большинство американцев считают неуместным использование мессенджера Signal для обсуждения военных планов, показал опрос телеканала CBS и компании YouGov. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:18:00+03:00
2025-03-30T19:19:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Большинство американцев считают неуместным использование мессенджера Signal для обсуждения военных планов, показал опрос телеканала CBS и компании YouGov. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. По результатам опроса, 76% респондентов выразили мнение, что использование чиновниками мессенджера Signal для обсуждения военных планов было неуместным, обратной точки зрения придерживаются лишь 24% опрошенных американцев. Опрос проводился с 27 по 28 марта среди более 2,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,3 процентных пункта. После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер заявлял, что не потерял уверенности в своей команде, представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями. В пятницу телеканал CNN сообщил о неназванных чиновниках США, которые считают, что скандал с чатом, где нынешнее руководство Штатов обсуждало удары по Йемену, ослабит возможности по сбору разведданных.
https://ria.ru/20250330/signal-2008252307.html
https://ria.ru/20250325/glava-2007285524.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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в мире, технологии, сша, йемен, майк уолтц, дональд трамп, ансар алла, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Технологии, США, Йемен, Майк Уолтц, Дональд Трамп, Ансар Алла, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Американцы считают обсуждение военных планов в Signal неуместным

CBS: 76% американцев считают неуместным обсуждение военных планов в Signal

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Большинство американцев считают неуместным использование мессенджера Signal для обсуждения военных планов, показал опрос телеканала CBS и компании YouGov.
Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников.
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По результатам опроса, 76% респондентов выразили мнение, что использование чиновниками мессенджера Signal для обсуждения военных планов было неуместным, обратной точки зрения придерживаются лишь 24% опрошенных американцев.
Опрос проводился с 27 по 28 марта среди более 2,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,3 процентных пункта.
После ситуации с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку Уолтца, то описывают досаду президента США Дональда Трампа, связанную со скандалом. Американский лидер заявлял, что не потерял уверенности в своей команде, представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
В пятницу телеканал CNN сообщил о неназванных чиновниках США, которые считают, что скандал с чатом, где нынешнее руководство Штатов обсуждало удары по Йемену, ослабит возможности по сбору разведданных.
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В миреТехнологииСШАЙеменМайк УолтцДональд ТрампАнсар АллаМинистерство обороны СШАВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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