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Пропавшие в Газе медики были были убиты, заявил Красный Полумесяц - РИА Новости, 30.03.2025
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19:24 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/mediki-2008266423.html
Пропавшие в Газе медики были были убиты, заявил Красный Полумесяц
Пропавшие в Газе медики были были убиты, заявил Красный Полумесяц - РИА Новости, 30.03.2025
Пропавшие в Газе медики были были убиты, заявил Красный Полумесяц
Управление палестинского Красного Полумесяца объявило, что обнаружило убитыми восемь человек из числа своего персонала, которые поехали спасать людей на юге... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:24:00+03:00
2025-03-30T19:24:00+03:00
в мире
израиль
рафах (провинция)
египет
красный полумесяц
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Управление палестинского Красного Полумесяца объявило, что обнаружило убитыми восемь человек из числа своего персонала, которые поехали спасать людей на юге сектора Газа и перестали выходить на связь неделю назад, также были найдены убитыми пять сотрудников управления гражданской обороны, говорится в сообщении Красного Полумесяца в социальной сети X. Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призвала предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков палестинского Красного Полумесяца. "Число обнаруженных на данный момент тел возросло до 14, включая восемь фельдшеров из бригад Красного Полумесяца, пять сотрудников гражданской обороны и сотрудника, связанного с агентством Организации Объединенных Наций, продолжаются поиски других тел", - отмечается в сообщении организации. В четверг представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басаль заявил РИА Новости, что управление гражданской обороны сектора Газа потеряло связь с 16 членами спасательных бригад, в числе которых шесть спасателей гражданской обороны и десять членов бригад скорой помощи, после того как они попали в окружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к западу от города Рафаха на юге палестинского сектора. Во вторник Telegram-канал местного телеканала Al Aqsa сообщил об обстреле войсками ЦАХАЛ здания Красного Полумесяца в районе расположенного на границе с соседним Египтом города Рафах на юге сектора Газа, после чего палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на свои машины скорой помощи. Позже организация сообщила, что ей третьи сутки неизвестна судьба девяти членов бригад скорой помощи, которые подверглись нападению со стороны израильских войск в городе. Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
https://ria.ru/20250324/tank-2007008927.html
https://ria.ru/20250330/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
египет
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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, красный полумесяц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Египет, Красный полумесяц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Пропавшие в Газе медики были были убиты, заявил Красный Полумесяц

Управление Красного Полумесяца: пропавшие на юге сектора Газа медики были убиты

© AP Photo / Ismael Abu DayyahВ секторе Газа
В секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
В секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Управление палестинского Красного Полумесяца объявило, что обнаружило убитыми восемь человек из числа своего персонала, которые поехали спасать людей на юге сектора Газа и перестали выходить на связь неделю назад, также были найдены убитыми пять сотрудников управления гражданской обороны, говорится в сообщении Красного Полумесяца в социальной сети X.
Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призвала предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков палестинского Красного Полумесяца.
Израильский танк - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
СМИ: израильский танк обстрелял здание Красного Полумесяца в Газе
24 марта, 16:57
«
"Число обнаруженных на данный момент тел возросло до 14, включая восемь фельдшеров из бригад Красного Полумесяца, пять сотрудников гражданской обороны и сотрудника, связанного с агентством Организации Объединенных Наций, продолжаются поиски других тел", - отмечается в сообщении организации.
В четверг представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басаль заявил РИА Новости, что управление гражданской обороны сектора Газа потеряло связь с 16 членами спасательных бригад, в числе которых шесть спасателей гражданской обороны и десять членов бригад скорой помощи, после того как они попали в окружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к западу от города Рафаха на юге палестинского сектора.
Во вторник Telegram-канал местного телеканала Al Aqsa сообщил об обстреле войсками ЦАХАЛ здания Красного Полумесяца в районе расположенного на границе с соседним Египтом города Рафах на юге сектора Газа, после чего палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на свои машины скорой помощи. Позже организация сообщила, что ей третьи сутки неизвестна судьба девяти членов бригад скорой помощи, которые подверглись нападению со стороны израильских войск в городе.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРафах (провинция)ЕгипетКрасный полумесяцХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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