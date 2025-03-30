Пропавшие в Газе медики были были убиты, заявил Красный Полумесяц
Управление Красного Полумесяца: пропавшие на юге сектора Газа медики были убиты
© AP Photo / Ismael Abu DayyahВ секторе Газа
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
В секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Управление палестинского Красного Полумесяца объявило, что обнаружило убитыми восемь человек из числа своего персонала, которые поехали спасать людей на юге сектора Газа и перестали выходить на связь неделю назад, также были найдены убитыми пять сотрудников управления гражданской обороны, говорится в сообщении Красного Полумесяца в социальной сети X.
Ранее Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) призвала предоставить доступ к информации о судьбе девяти пропавших без вести в Газе 23 марта медиков палестинского Красного Полумесяца.
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"Число обнаруженных на данный момент тел возросло до 14, включая восемь фельдшеров из бригад Красного Полумесяца, пять сотрудников гражданской обороны и сотрудника, связанного с агентством Организации Объединенных Наций, продолжаются поиски других тел", - отмечается в сообщении организации.
В четверг представитель гражданской обороны в Газе Махмуд Басаль заявил РИА Новости, что управление гражданской обороны сектора Газа потеряло связь с 16 членами спасательных бригад, в числе которых шесть спасателей гражданской обороны и десять членов бригад скорой помощи, после того как они попали в окружение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к западу от города Рафаха на юге палестинского сектора.
Во вторник Telegram-канал местного телеканала Al Aqsa сообщил об обстреле войсками ЦАХАЛ здания Красного Полумесяца в районе расположенного на границе с соседним Египтом города Рафах на юге сектора Газа, после чего палестинское общество Красного Полумесяца обвинило Израиль в нападении на свои машины скорой помощи. Позже организация сообщила, что ей третьи сутки неизвестна судьба девяти членов бригад скорой помощи, которые подверглись нападению со стороны израильских войск в городе.
Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили возобновление войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.