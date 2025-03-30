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Магнитные бури в апреле 2025: расписание на месяц по дням и часам
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19:44 30.03.2025 (обновлено: 19:45 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/magnitnye_buri-2006691403.html
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года
Магнитные бури в апреле 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года
С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:44:00+03:00
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земля
россия
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях, календарь геомагнитной обстановки – расписание по дням и по часам – в материале РИА Новости. Магнитные бури в апрелеГеомагнитная активность – сильные и быстрые изменения в магнитном поле Земли, которые образуются в период повышенной солнечной активности. Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток.В апреле 2025 года ожидается несколько эпизодов этого явления разной длительности и мощности. В связи с изменениями геомагнитной обстановки могут возникать сбои в работе электроприборов, а метеочувствительные люди часто испытывают дискомфорт: слабость, головные боли, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, боли в суставах, раздражительность.Специалисты используют множество инструментов, чтобы спрогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Один из основных – мониторинг солнечной активности. Другой важный показатель – отслеживание магнитного поля Земли. Согласно предварительным исследованиям, в период с 5 по 14 апреля прогнозируются геомагнитные возмущения, при этом их мощность не превысит уровень G1.Расписание магнитных бурь на апрель по дням и часамВ апреле 2025 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в апреле затяжные волнения в магнитосфере Земли. Однако прогноз геомагнитной обстановки формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.Так, возможно уже 5 апреля геомагнитный фон начнет изменяться, а 6 и 7 числа по прогнозам ожидаются небольшие возмущения. С 8 по 10 апреля могут прийти более интенсивные магнитные бури. Такой нестабильный геомагнитный фон сохранится и в последующие дни с 11 по 14 апреля. Далее космическая погода полностью успокоится. Незначительные изменения магнитосферы могут вернуться к концу месяца.3 магнитосфера спокойная4 магнитосфера возбужденная5 слабая магнитная буряГрафик магнитных бурь на апрель по городамВ Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ярославле, Хабаровске и других городах России данные по геомагнитной обстановке в среднем совпадают со столицей.
https://ria.ru/20250329/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Земля, Россия

Магнитные бури: календарь геомагнитной обстановки на апрель 2025 года

© buradakiМагнитосфера или магнитное поле вокруг Земли
Магнитосфера или магнитное поле вокруг Земли - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© buradaki
Магнитосфера или магнитное поле вокруг Земли
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. С начала года Земля столкнулась с серией мощных геомагнитных штормов. Когда будут магнитные бури в апреле 2025 года, есть ли точный график вспышек на солнце и как они отразятся на метеочувствительных людях, календарь геомагнитной обстановки – расписание по дням и по часам – в материале РИА Новости.

Магнитные бури в апреле

Геомагнитная активность – сильные и быстрые изменения в магнитном поле Земли, которые образуются в период повышенной солнечной активности. Магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких суток.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
29 марта, 12:25
В апреле 2025 года ожидается несколько эпизодов этого явления разной длительности и мощности. В связи с изменениями геомагнитной обстановки могут возникать сбои в работе электроприборов, а метеочувствительные люди часто испытывают дискомфорт: слабость, головные боли, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, боли в суставах, раздражительность.
Специалисты используют множество инструментов, чтобы спрогнозировать, когда и какие магнитные бури могут произойти. Один из основных – мониторинг солнечной активности. Другой важный показатель – отслеживание магнитного поля Земли. Согласно предварительным исследованиям, в период с 5 по 14 апреля прогнозируются геомагнитные возмущения, при этом их мощность не превысит уровень G1.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Ученый рассказал о непредсказуемости последствий "супервзрыва" на Солнце
22 февраля, 04:14

Расписание магнитных бурь на апрель по дням и часам

В апреле 2025 года ожидаются магнитные бури разной интенсивности. Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозируют в апреле затяжные волнения в магнитосфере Земли. Однако прогноз геомагнитной обстановки формируется предварительно и далее обновляется ежедневно.
Так, возможно уже 5 апреля геомагнитный фон начнет изменяться, а 6 и 7 числа по прогнозам ожидаются небольшие возмущения. С 8 по 10 апреля могут прийти более интенсивные магнитные бури. Такой нестабильный геомагнитный фон сохранится и в последующие дни с 11 по 14 апреля. Далее космическая погода полностью успокоится. Незначительные изменения магнитосферы могут вернуться к концу месяца.

Дата

0

3

6

9

1 апреля, вторник

3

3

3

3

2 апреля, среда

3

3

3

3

3 апреля, четверг

3

3

3

3

4 апреля, пятница

3

3

3

3

5 апреля, суббота

5

5

5

5

6 апреля, воскресенье

3

3

3

3

7 апреля, понедельник

4

4

4

4

8 апреля, вторник

5

5

5

5

9 апреля, среда

5

5

5

5

10 апреля, четверг

5

5

5

5

11апреля, пятница

4

4

4

4

12 апреля, суббота

4

4

4

4

13 апреля, воскресенье

3

3

3

3

14 апреля, понедельник

4

4

4

4

15 апреля, вторник

3

3

3

3

16 апреля, среда

3

3

3

3

17 апреля, четверг

3

3

3

3

18 апреля, пятница

3

3

3

3

19 апреля, суббота

3

3

3

3

20 апреля, воскресенье

3

3

3

3

21 апреля, понедельник

4

4

4

4

22 апреля, вторник

5

5

5

5

23 апреля, среда

3

3

3

3

24 апреля, четверг

5

5

5

5

25 апреля, пятница

4

4

4

4

26 апреля, суббота

3

3

3

3

3 магнитосфера спокойная
4 магнитосфера возбужденная
5 слабая магнитная буря
© Фото : Freepik/yanalyaМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Фото : Freepik/yanalya
Магнитные бури

График магнитных бурь на апрель по городам

Город

Слабая геомагнитная буря, апрель

Возбужденная магнитосфера, апрель

Москва

5, 8, 9, 10, 22, 24

6-7, 11-14, 21, 25

В Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ярославле, Хабаровске и других городах России данные по геомагнитной обстановке в среднем совпадают со столицей.
 
ЗемляРоссия
 
 
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