https://ria.ru/20250330/liksutov-2008224301.html

Ликсутов: в Москве увеличился индекс промышленного производства

Ликсутов: в Москве увеличился индекс промышленного производства - РИА Новости, 30.03.2025

Ликсутов: в Москве увеличился индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в Москве за январь-февраль текущего года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, драйвером в этой РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:13:00+03:00

2025-03-30T13:13:00+03:00

2025-03-30T14:52:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

поддержка бизнеса

сергей собянин

снг

производство

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Индекс промышленного производства в Москве за январь-февраль текущего года вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, драйвером в этой области остаются предприятия обрабатывающих отраслей, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Индустриальный сектор столицы развивается впечатляющими темпами благодаря активной поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В январе — феврале 2025 года индекс промышленного производства поднялся на 6,6 процента по сравнению с таким же периодом 2024-го. Обрабатывающие предприятия продемонстрировали девятипроцентный рост и увеличили выпуск бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, станков, товаров медицинского назначения, химической и другой важной продукции", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что рост промышленного производства свидетельствует о правильности выбранной стратегии развития индустриального сектора мегаполиса и эффективности финансовых и нефинансовых мер поддержки. Аналитики ДИПП Москвы прогнозируют сохранение устойчивого тренда на рост производственных показателей сектора."В городе действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудоустроено свыше 750 тысяч человек. Компаниям доступен комплекс всесторонней поддержки, благодаря которому заводы регулярно наращивают выпуск и расширяют ассортимент востребованной продукции: от высокотехнологичного оборудования до товаров народного потребления", – заявил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.В департаменте уточнили, что компании могут привлечь льготный инвестиционный кредит, арендовать у столицы землю по льготной ставке для возведения завода в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), а также получить специальный статус, в том числе, резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".Ранее Ликсутов сообщил, что поставки предприятий Москвы в страны СНГ по итогам 2024 года выросли на 15%.

https://ria.ru/20250324/liksutov-2007011788.html

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москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса , сергей собянин, снг, производство