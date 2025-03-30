https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров - РИА Новости, 30.03.2025
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров
Действия немецко-фашистских захватчиков на территории СССР признают геноцидом народов Советского Союза еще не скоро, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:12:00+03:00
2025-03-30T18:12:00+03:00
2025-03-30T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Действия немецко-фашистских захватчиков на территории СССР признают геноцидом народов Советского Союза еще не скоро, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Убежден, что признание всей этой "деятельности" геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень", — сказал Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта", его слова приводятся на сайте МИД России.Он отметил, что на территории всей России ведутся судебные процессы по признанию геноцидом действий фашистов на оккупированных территориях СССР. По словам Лаврова, с тенденцией переписывания истории рядом стран ЕС нужно бороться "очень жестко". "Почти весь европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы "на своих штыках" пытаться продлить жизнь нацистского режима Владимира Зеленского", — подчеркнул глава МИД РФ."Я особо озабочен поведением Генерального секретаря ООН. Он должен понимать, что такое Генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава. Она гласит: не принимать никаких указаний от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН. Гутерреш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция", — заключил Лавров.
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998508795.html
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РИА Новости
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в мире, ссср, россия, европа, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, СССР, Россия, Европа, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров
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