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Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров - РИА Новости, 30.03.2025
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18:12 30.03.2025 (обновлено: 19:53 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/lavrov-2008260018.html
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров - РИА Новости, 30.03.2025
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров
Действия немецко-фашистских захватчиков на территории СССР признают геноцидом народов Советского Союза еще не скоро, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:12:00+03:00
2025-03-30T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Действия немецко-фашистских захватчиков на территории СССР признают геноцидом народов Советского Союза еще не скоро, заявил глава МИД России Сергей Лавров.&quot;Убежден, что признание всей этой &quot;деятельности&quot; геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень&quot;, — сказал Лавров в интервью для проекта &quot;Без срока давности. Фронт без линии фронта&quot;, его слова приводятся на сайте МИД России.Он отметил, что на территории всей России ведутся судебные процессы по признанию геноцидом действий фашистов на оккупированных территориях СССР. По словам Лаврова, с тенденцией переписывания истории рядом стран ЕС нужно бороться "очень жестко". "Почти весь европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы "на своих штыках" пытаться продлить жизнь нацистского режима Владимира Зеленского", — подчеркнул глава МИД РФ.&quot;Я особо озабочен поведением Генерального секретаря ООН. Он должен понимать, что такое Генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава. Она гласит: не принимать никаких указаний от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН. Гутерреш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция&quot;, — заключил Лавров.
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998508795.html
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в мире, ссср, россия, европа, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, СССР, Россия, Европа, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Действия фашистов в СССР не скоро признают геноцидом, считает Лавров

Лавров осудил генсека ООН Гутерреша за замалчивание подвига Красной армии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Действия немецко-фашистских захватчиков на территории СССР признают геноцидом народов Советского Союза еще не скоро, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«

"Убежден, что признание всей этой "деятельности" геноцидом народов СССР случится не скоро, потому что сопротивление колоссальное. Вся философия, в том числе и нынешняя, большинства современных западных элит в Европе будет ставиться под вопрос. Но эта работа впоследствии будет обязательно выведена и на официальный международный уровень", — сказал Лавров в интервью для проекта "Без срока давности. Фронт без линии фронта", его слова приводятся на сайте МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Лавров: признание преступлений фашистов геноцидом — одна из важнейших задач
10 февраля, 22:45
Он отметил, что на территории всей России ведутся судебные процессы по признанию геноцидом действий фашистов на оккупированных территориях СССР.
По словам Лаврова, с тенденцией переписывания истории рядом стран ЕС нужно бороться "очень жестко". "Почти весь европейский Запад поставлен под ружье для того, чтобы "на своих штыках" пытаться продлить жизнь нацистского режима Владимира Зеленского", — подчеркнул глава МИД РФ.
«

"Я особо озабочен поведением Генерального секретаря ООН. Он должен понимать, что такое Генеральный секретарь ООН в соответствии со статьей 100 Устава. Она гласит: не принимать никаких указаний от какого-либо правительства, соблюдать нейтралитет и добиваться единственного — выполнения целей Устава ООН. Гутерреш, выступая на церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул Красную армию, хотя день памяти о тех жертвах был установлен по итогам подвига красноармейцев. Это печальная тенденция", — заключил Лавров.

Участники церемонии возложения цветов по случаю годовщины освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида, заявили в МИД
1 февраля, 11:17
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСССРРоссияЕвропаСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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