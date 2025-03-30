https://ria.ru/20250330/khram-2008254429.html

Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года

Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года - РИА Новости, 30.03.2025

Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года

Строители завершают возведение храма Георгия Победоносца в районе Крюково Зеленоградского округа, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:13:00+03:00

2025-03-30T17:13:00+03:00

2025-03-30T17:13:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Строители завершают возведение храма Георгия Победоносца в районе Крюково Зеленоградского округа, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Церковь спроектирована в традициях псковской архитектуры XV–XVI веков с элементами модерна, однокупольная со световым барабаном на четверике с 16-скатным покрытием. На основном этаже располагаются алтарь, солея, молельный зал, хоры над трапезной, в цокольном этаже – крестильный храм и служебные помещения. Ввод храмового комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, на объекте на данный момент проводят отделку внутренних помещений и работы по устройству инженерных систем.После открытия храм сможет вмещать одновременно 500 человек.Помимо храма, на участке также появятся трехпролетная колокольня-звонница и четырехэтажный дом причта, где будут находиться помещения для администрации, общественные и технические зоны.

https://ria.ru/20250327/moskva-2007587796.html

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