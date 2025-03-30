https://ria.ru/20250330/khram-2008254429.html
Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года
Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года - РИА Новости, 30.03.2025
Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года
Строители завершают возведение храма Георгия Победоносца в районе Крюково Зеленоградского округа, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:13:00+03:00
2025-03-30T17:13:00+03:00
2025-03-30T17:13:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Строители завершают возведение храма Георгия Победоносца в районе Крюково Зеленоградского округа, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Церковь спроектирована в традициях псковской архитектуры XV–XVI веков с элементами модерна, однокупольная со световым барабаном на четверике с 16-скатным покрытием. На основном этаже располагаются алтарь, солея, молельный зал, хоры над трапезной, в цокольном этаже – крестильный храм и служебные помещения. Ввод храмового комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, на объекте на данный момент проводят отделку внутренних помещений и работы по устройству инженерных систем.После открытия храм сможет вмещать одновременно 500 человек.Помимо храма, на участке также появятся трехпролетная колокольня-звонница и четырехэтажный дом причта, где будут находиться помещения для администрации, общественные и технические зоны.
https://ria.ru/20250327/moskva-2007587796.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Храм Георгия Победоносца в Крюкове достроят во втором квартале 2025 года
Под Зеленоградом завершают строительство храма Георгия Победоносца
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Строители завершают возведение храма Георгия Победоносца в районе Крюково Зеленоградского округа, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Церковь спроектирована в традициях псковской архитектуры XV–XVI веков с элементами модерна, однокупольная со световым барабаном на четверике с 16-скатным покрытием. На основном этаже располагаются алтарь, солея, молельный зал, хоры над трапезной, в цокольном этаже – крестильный храм и служебные помещения. Ввод храмового комплекса в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, на объекте на данный момент проводят отделку внутренних помещений и работы по устройству инженерных систем.
После открытия храм сможет вмещать одновременно 500 человек.
Помимо храма, на участке также появятся трехпролетная колокольня-звонница и четырехэтажный дом причта, где будут находиться помещения для администрации, общественные и технические зоны.