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Строительство храма Андрея Первозванного в Люблине завершат в 2026 году - РИА Новости, 30.03.2025
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15:40 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/khram-2008245356.html
Строительство храма Андрея Первозванного в Люблине завершат в 2026 году
Строительство храма Андрея Первозванного в Люблине завершат в 2026 году - РИА Новости, 30.03.2025
Строительство храма Андрея Первозванного в Люблине завершат в 2026 году
Строительство храма в честь апостола Андрея Первозванного на юго-востоке Москвы в районе Люблино планируется завершить в 2026 году, рассказал министр... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:40:00+03:00
2025-03-30T15:40:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Строительство храма в честь апостола Андрея Первозванного на юго-востоке Москвы в районе Люблино планируется завершить в 2026 году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Храм будет расположен на Ставропольской улице, во владении 25. Объект будет исполнен в стиле самобытной архитектуры раннемосковских церквей XV–XVI веков. На участке будут находиться однокупольный храм и пристроенная трехэтажная звонница. На ее первом этаже разместят иконную лавку, а на других - помещения для отдыха и хозяйственных целей."Храм и звонница уже смонтированы, завершаются работы по кровле, строители приступают к монтажу внутренних инженерных систем и отделочным работам. Строительство планируется завершить в 2026 году", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.По словам министра, храм смогут посещать одновременно 790 человек. Внутри обустроят зал для приходских собраний, на первом этаже - молельный зал и алтарь. Для маломобильных граждан установят лифт.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Строительство храма Андрея Первозванного в Люблине завершат в 2026 году

Храм Андрея Первозванного в Люблине планируют достроить в 2026 году

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Строительство храма в честь апостола Андрея Первозванного на юго-востоке Москвы в районе Люблино планируется завершить в 2026 году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Храм будет расположен на Ставропольской улице, во владении 25. Объект будет исполнен в стиле самобытной архитектуры раннемосковских церквей XV–XVI веков. На участке будут находиться однокупольный храм и пристроенная трехэтажная звонница. На ее первом этаже разместят иконную лавку, а на других - помещения для отдыха и хозяйственных целей.
"Храм и звонница уже смонтированы, завершаются работы по кровле, строители приступают к монтажу внутренних инженерных систем и отделочным работам. Строительство планируется завершить в 2026 году", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По словам министра, храм смогут посещать одновременно 790 человек. Внутри обустроят зал для приходских собраний, на первом этаже - молельный зал и алтарь. Для маломобильных граждан установят лифт.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года
Вчера, 15:35
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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