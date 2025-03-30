https://ria.ru/20250330/khamovniki-2008117585.html

Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках

Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках - РИА Новости, 30.03.2025

Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках

В московском районе Хамовники на Лужнецкой набережной будет построено два бизнес-центра общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T11:00:00+03:00

2025-03-30T11:00:00+03:00

2025-03-30T11:00:00+03:00

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

москва

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В московском районе Хамовники на Лужнецкой набережной будет построено два бизнес-центра общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Кроме того, под объектами расположится двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта и зонами для велосипедов. В каждом здании установят по шесть пассажирских и по три сервисных лифта.Бизнес-центры разместятся на Лужнецкой набережной, владение 2/4, рядом с олимпийским комплексом "Лужники" и станцией метро "Воробьевы горы". Девелопером выступает группа "Абсолют".Завершить строительные работы планируется в 2027 году, уточнил министр.

https://ria.ru/20250329/solntsevo-2008051963.html

москва

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Артем Смирнов

владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, москва, департамент градостроительной политики г. москвы