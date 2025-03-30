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Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках - РИА Новости, 30.03.2025
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11:00 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/khamovniki-2008117585.html
Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках
Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках - РИА Новости, 30.03.2025
Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках
В московском районе Хамовники на Лужнецкой набережной будет построено два бизнес-центра общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:00:00+03:00
2025-03-30T11:00:00+03:00
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
москва
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В московском районе Хамовники на Лужнецкой набережной будет построено два бизнес-центра общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики. Кроме того, под объектами расположится двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта и зонами для велосипедов. В каждом здании установят по шесть пассажирских и по три сервисных лифта.Бизнес-центры разместятся на Лужнецкой набережной, владение 2/4, рядом с олимпийским комплексом "Лужники" и станцией метро "Воробьевы горы". Девелопером выступает группа "Абсолют".Завершить строительные работы планируется в 2027 году, уточнил министр.
https://ria.ru/20250329/solntsevo-2008051963.html
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владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, москва, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках

В московских Хамовниках появится два бизнес-центра

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В московском районе Хамовники на Лужнецкой набережной будет построено два бизнес-центра общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Кроме того, под объектами расположится двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта и зонами для велосипедов. В каждом здании установят по шесть пассажирских и по три сервисных лифта.

Бизнес-центры разместятся на Лужнецкой набережной, владение 2/4, рядом с олимпийским комплексом "Лужники" и станцией метро "Воробьевы горы". Девелопером выступает группа "Абсолют".

Завершить строительные работы планируется в 2027 году, уточнил министр.
 
Владислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыМоскваДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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