Два бизнес-центра построят в московских Хамовниках
В московских Хамовниках появится два бизнес-центра
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В московском районе Хамовники на Лужнецкой набережной будет построено два бизнес-центра общей площадью почти 40 тысяч квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
"На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В Солнцеве возводится новостройка в рамках реновации
29 марта, 13:13
Кроме того, под объектами расположится двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта и зонами для велосипедов. В каждом здании установят по шесть пассажирских и по три сервисных лифта.
Бизнес-центры разместятся на Лужнецкой набережной, владение 2/4, рядом с олимпийским комплексом "Лужники" и станцией метро "Воробьевы горы". Девелопером выступает группа "Абсолют".
Завершить строительные работы планируется в 2027 году, уточнил министр.
Бизнес-центры разместятся на Лужнецкой набережной, владение 2/4, рядом с олимпийским комплексом "Лужники" и станцией метро "Воробьевы горы". Девелопером выступает группа "Абсолют".
Завершить строительные работы планируется в 2027 году, уточнил министр.