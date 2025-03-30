В Иране заявили, что будут хранить конфиденциальность переписки с США
Tasnim: Иран сохранит в тайне переписку с США, пока того требуют интересы страны
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 30 мар - РИА Новости. МИД Ирана будет сохранять конфиденциальность переписки с США столько, сколько того будут требовать национальные интересы, передает агентство Tasnim.
"Сохранение конфиденциальности международных переговоров и переписки и неразглашение деталей дипломатических процессов является профессиональным поведением и необходимо для обеспечения национальной безопасности, и конфиденциальность будет сохраняться, пока того требуют интересы страны", – передает позицию министерства Tasnim.
По информации агентства, во внешнеполитическом ведомстве убеждены, что призывы к обнародованию переписки и обвинения в сторону правительства в "недоверии иранскому народу" являются в лучшем случае не более чем излишними спекуляциями вокруг переговоров по ядерной сделке и отражением высокого уровня напряжения в обществе.
В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с Тегераном по вопросу ядерной программы. Окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, отметил он.
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В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент сообщил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
В феврале президент США заявлял, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу над этим немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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