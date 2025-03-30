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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/gorlovka-2008249105.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.03.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:20:00+03:00
2025-03-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. В воскресенье управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что украинские войска в 14.40 атаковали центр Горловки дроном-камикадзе. Кроме того, в 14.10 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней четыре кассетных "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров. "В результате украинской вооружённой агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, НАТО
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками ранен мирный житель

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
В воскресенье управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что украинские войска в 14.40 атаковали центр Горловки дроном-камикадзе. Кроме того, в 14.10 украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней четыре кассетных "натовских" снаряда калибра 155 миллиметров.
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"В результате украинской вооружённой агрессии ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтиролНАТО
 
 
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