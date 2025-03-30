https://ria.ru/20250330/gagauziya-2008279084.html

Жители Гагаузии продолжают народные сходы в поддержку Гуцул

Жители Гагаузии продолжают народные сходы в поддержку Гуцул - РИА Новости, 30.03.2025

Жители Гагаузии продолжают народные сходы в поддержку Гуцул

Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили народные сходы в поддержку арестованного башкана Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в исполкоме региона. РИА Новости, 30.03.2025

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КИШИНЕВ, 30 мар — РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии продолжили народные сходы в поддержку арестованного башкана Евгении Гуцул, сообщили РИА Новости в исполкоме региона. "Сегодня массовые собрания прошли в селах Дезгинжа и Буджак, где представители местных органов власти и общественности выразили несогласие с решением суда о 20-суточном аресте Гуцул. Участники народных сходов заявили, что задержание башкана рассматривают как политическую провокацию, направленную на уничтожение основ гагаузской автономии", — рассказал собеседник агентства. Там отметили, что на собраниях говорили: правоохранительные органы Молдавии не только выступают против Гуцул, но и стремятся демонтировать автономию, лишить Гагаузию ее особого статуса. Ранее массовые сходы и экстренные заседания местных советов в поддержку Гуцул прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке Казаклии и других населенных пунктах автономии. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте политика сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. Народные сходы на юге Молдавии в поддержку Гуцул начались после ее ареста 25 марта. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Комратом. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250329/gutsul-2008157008.html

https://ria.ru/20250329/gagauziya-2008091878.html

https://ria.ru/20250330/storonniki-2008224983.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007631764.html

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Жители Гагаузии на сходе в поддержку Гуцул Жители Гагаузии продолжили народные сходы в поддержку Гуцул, заявив о политическом характере уголовного преследования, сообщили РИА Новости в исполкоме региона 2025-03-30T21:01 true PT0M09S

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в мире, молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия