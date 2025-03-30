Рейтинг@Mail.ru
"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.03.2025 (обновлено: 09:10 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/film-2007505657.html
"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать
"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать - РИА Новости, 30.03.2025
"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать
У культового фильма юбилей — 55 лет со дня выхода на экраны. Картина прошла тяжелый путь к славе. В самый последний момент меняли актеров, от жары в пустыне то... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:00:00+03:00
2025-03-30T09:10:00+03:00
культура
махачкала
каспийское море
владимир мотыль
андрей тарковский
мосфильм
кино
культура-важное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007004042_0:824:2047:1975_1920x0_80_0_0_ce2e94abbc02acba8c93df9054f1a595.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Жанна Старицына. У культового фильма юбилей — 55 лет со дня выхода на экраны. Картина прошла тяжелый путь к славе. В самый последний момент меняли актеров, от жары в пустыне то и дело ломалась техника, цензоры требовали убрать половину сцен. О том, как создавали "Белое солнце пустыни", — в материале РИА Новости.Восток — дело тонкоеНа волне популярности "Неуловимых мстителей" и других приключенческих фильмов о Гражданской войне решено было снять картину с восточным колоритом. Но никто из режиссеров не хотел брать в работу историю про басмачей и гарем. От нее последовательно отказались Андрей Тарковский и Юрий Чулюкин. Да и Владимир Мотыль не горел желанием ввязываться в авантюру — уговорили.На этом проблемы не кончились. Буквально в первый день съемок будущая звезда "Офицеров" Георгий Юматов, утвержденный на роль Сухова, попал в драку. Пришлось срочно менять актера — так этот персонаж достался Анатолию Кузнецову."Юматов был больше супермен, где-то больше в традициях американского кино, тоже обаятельный и очень достоверный, настоящий солдат. И блистательная проба. У героя Кузнецова был другой характер, ближе к сказке, русской сказке, больше доброты именно сказочного героя", — вспоминал Владимир Мотыль.Съемочный адФильм снимали в Дагестане, в окрестностях Махачкалы. Температура до плюс пятидесяти, песчаные бури — техника выходила из строя, актеры получали солнечные удары. При этом съемки были плохо организованы, команде не досталось съемочного крана — его пришлось мастерить прямо на площадке из бревен и канатов.Импровизировали на ходу. Никак не давалась сцена с закопанным Саидом — песок обжигал и утягивал актера вниз. Тогда решили сделать деревянный ящик с прорезью для головы. В нем Спартак Мишулин стоически провел несколько часов. Во время перерывов его кормили с ложки, давали закурить, прикрывали зонтом от жары и обливали водой. А однажды перед его лицом и вовсе проползла змея, но актер не поддался панике.Верещагин, уходи с баркаса!Таможенника Верещагина сыграл Павел Луспекаев. В Великую Отечественную войну он был партизаном, во время одной из вылазок четыре часа неподвижно пролежал в снегу и сильно обморозил ноги. Это сказалось на здоровье: к моменту съемок актер перенес частичную ампутацию обеих стоп, у него были протезы. Тем не менее он отказался от дублера. Луспекаев умудрялся ходить не только по песку, но и удерживать равновесие на постоянно раскачивающемся на волнах баркасе. Всю сцену финальной драки на лодке он сыграл сам. А потом выяснилось, что произошел брак пленки. Пришлось снимать второй раз при шестибалльном шторме на Каспийском море. И даже в этих условиях Луспекаев работал сам. Роль Верещагина стала для него одной из последних: вскоре после съемок артист умер от разрыва аневризмы аорты.Смена концовкиЗатяжная экспедиция в Дагестан закончилась, и черновой вариант показали комиссии ЭТК (Экспериментальной творческой киностудии). Не понравилось буквально все. Решили, что персонаж Кузнецова слишком отстраненный — ну какой из него герой вестерна? Вызывал вопросы и Верещагин — с какой стати он жалуется на дефицитную черную икру? Картина показалась слишком рваной, как будто все события происходят за один день, а концовка вызывала недоумение. В первоначальной версии женщины из гарема бежали мимо спасшего их Сухова к убитому Абдулле и горько оплакивали его.Пришлось ехать во вторую экспедицию, на этот раз в Туркменистан, и переснимать половину сцен. Тогда же придумали фишку с письмами, будто Сухов регулярно пишет "разлюбезной Катерине Матвеевне". Это сделало сюжет более цельным и логичным. Кстати, текст писем составил друг Мотыля, режиссер Марк Захаров. Он смог уловить лирично-ироничную интонацию Сухова и сделать его образ более глубоким.Ваше благородие, госпожа удача"Для кого ты добрая, а кому иначе" — этот мотив повторяется на протяжении всего фильма. Его Булат Окуджава и Исаак Шварц создали специально для картины — это стилизация песен времен революции и Гражданской войны. Музыкальную визитную карточку фильма записали с двух попыток. Исполнил ее Луспекаев, сыгравший таможенника Верещагина.Таможня дает доброДаже после всех внесенных Мотылем правок фильм не устроил руководство "Мосфильма", акт о приемке так и не подписали. Тогда картину "случайно" показали Леониду Брежневу — он был большим поклонником вестернов и старался смотреть все новинки. Ему понравилось, и это открыло дорогу в прокат. За 1970 год ленту посмотрели 50 миллионов человек.От фильма были в восторге даже космонавты: специальный показ устроили перед полетом "Союза-12". А на Венере именами женщин из гарема назвали кратеры — Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай."Белое солнце пустыни" и спустя 55 лет остается одной из любимых картин. Выразительные герои, атмосферность и цитаты, ушедшие в народ, — вот составляющие ее успеха.
https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html
махачкала
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007004042_0:802:2047:2337_1920x0_80_0_0_6d50ac813761d67b48ba97731b6ba32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, каспийское море, владимир мотыль, андрей тарковский, мосфильм, кино, культура-важное
Культура, Махачкала, Каспийское море, Владимир Мотыль, Андрей Тарковский, Мосфильм, Кино, Культура-Важное

"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИсполнитель главной роли в фильме "Белое солнце пустыни" — актер Анатолий Кузнецов в окружении девушек
Исполнитель главной роли в фильме Белое солнце пустыни — актер Анатолий Кузнецов в окружении девушек - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Исполнитель главной роли в фильме "Белое солнце пустыни" — актер Анатолий Кузнецов в окружении девушек
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Жанна Старицына. У культового фильма юбилей — 55 лет со дня выхода на экраны. Картина прошла тяжелый путь к славе. В самый последний момент меняли актеров, от жары в пустыне то и дело ломалась техника, цензоры требовали убрать половину сцен. О том, как создавали "Белое солнце пустыни", — в материале РИА Новости.

Восток — дело тонкое

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАнатолий Кузнецов в роли Федора Сухова и Галина Лучай в роли жены Сухова в фильме "Белое солнце пустыни"
Анатолий Кузнецов в роли Федора Сухова и Галина Лучай в роли жены Сухова в фильме Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Анатолий Кузнецов в роли Федора Сухова и Галина Лучай в роли жены Сухова в фильме "Белое солнце пустыни"
На волне популярности "Неуловимых мстителей" и других приключенческих фильмов о Гражданской войне решено было снять картину с восточным колоритом. Но никто из режиссеров не хотел брать в работу историю про басмачей и гарем. От нее последовательно отказались Андрей Тарковский и Юрий Чулюкин. Да и Владимир Мотыль не горел желанием ввязываться в авантюру — уговорили.
На этом проблемы не кончились. Буквально в первый день съемок будущая звезда "Офицеров" Георгий Юматов, утвержденный на роль Сухова, попал в драку. Пришлось срочно менять актера — так этот персонаж достался Анатолию Кузнецову.
"Юматов был больше супермен, где-то больше в традициях американского кино, тоже обаятельный и очень достоверный, настоящий солдат. И блистательная проба. У героя Кузнецова был другой характер, ближе к сказке, русской сказке, больше доброты именно сказочного героя", — вспоминал Владимир Мотыль.

Съемочный ад

© Мосфильм (1969)

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

Кадр из фильма Белое солнце пустыни

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

© Мосфильм (1969)
1 из 3
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актеры Анатолий Кузнецов (слева) в роли Сухова и Спартак Мишулин (справа) в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).

Актеры Анатолий Кузнецов в роли Сухова и Спартак Мишулин в роли Саида в фильме Белое солнце пустыни

Актеры Анатолий Кузнецов (слева) в роли Сухова и Спартак Мишулин (справа) в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Мосфильм (1969)

Эпизод из фильма "Белое солнце пустыни".

Кадр из фильма Белое солнце пустыни

Эпизод из фильма "Белое солнце пустыни".

© Мосфильм (1969)
3 из 3

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

© Мосфильм (1969)
1 из 3

Актеры Анатолий Кузнецов (слева) в роли Сухова и Спартак Мишулин (справа) в роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль).

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Эпизод из фильма "Белое солнце пустыни".

© Мосфильм (1969)
3 из 3
Фильм снимали в Дагестане, в окрестностях Махачкалы. Температура до плюс пятидесяти, песчаные бури — техника выходила из строя, актеры получали солнечные удары. При этом съемки были плохо организованы, команде не досталось съемочного крана — его пришлось мастерить прямо на площадке из бревен и канатов.
© Мосфильм (1969)Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Кадр из фильма Белое солнце пустыни - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Мосфильм (1969)
Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Импровизировали на ходу. Никак не давалась сцена с закопанным Саидом — песок обжигал и утягивал актера вниз. Тогда решили сделать деревянный ящик с прорезью для головы. В нем Спартак Мишулин стоически провел несколько часов. Во время перерывов его кормили с ложки, давали закурить, прикрывали зонтом от жары и обливали водой. А однажды перед его лицом и вовсе проползла змея, но актер не поддался панике.

Верещагин, уходи с баркаса!

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртист Павел Луспекаев в роли Верещагина
Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина
Таможенника Верещагина сыграл Павел Луспекаев. В Великую Отечественную войну он был партизаном, во время одной из вылазок четыре часа неподвижно пролежал в снегу и сильно обморозил ноги. Это сказалось на здоровье: к моменту съемок актер перенес частичную ампутацию обеих стоп, у него были протезы. Тем не менее он отказался от дублера. Луспекаев умудрялся ходить не только по песку, но и удерживать равновесие на постоянно раскачивающемся на волнах баркасе. Всю сцену финальной драки на лодке он сыграл сам. А потом выяснилось, что произошел брак пленки. Пришлось снимать второй раз при шестибалльном шторме на Каспийском море. И даже в этих условиях Луспекаев работал сам. Роль Верещагина стала для него одной из последних: вскоре после съемок артист умер от разрыва аневризмы аорты.

Смена концовки

© РИА Новости / А. Блохнин | Перейти в медиабанкГорный пейзаж
Горный пейзаж - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / А. Блохнин
Перейти в медиабанк
Горный пейзаж
Затяжная экспедиция в Дагестан закончилась, и черновой вариант показали комиссии ЭТК (Экспериментальной творческой киностудии). Не понравилось буквально все. Решили, что персонаж Кузнецова слишком отстраненный — ну какой из него герой вестерна? Вызывал вопросы и Верещагин — с какой стати он жалуется на дефицитную черную икру? Картина показалась слишком рваной, как будто все события происходят за один день, а концовка вызывала недоумение. В первоначальной версии женщины из гарема бежали мимо спасшего их Сухова к убитому Абдулле и горько оплакивали его.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Режиссер Владимир Мотыль.

Режиссер Владимир Мотыль

Режиссер Владимир Мотыль.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком") Марк Анатольевич Захаров.

Советский и российский актер, режиссер театра и кино, сценарист, руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола (Ленком) Марк Анатольевич Захаров

Руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком") Марк Анатольевич Захаров.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
2 из 2

Режиссер Владимир Мотыль.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Руководитель Московского театра имени Ленинского комсомола ("Ленком") Марк Анатольевич Захаров.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Пришлось ехать во вторую экспедицию, на этот раз в Туркменистан, и переснимать половину сцен. Тогда же придумали фишку с письмами, будто Сухов регулярно пишет "разлюбезной Катерине Матвеевне". Это сделало сюжет более цельным и логичным. Кстати, текст писем составил друг Мотыля, режиссер Марк Захаров. Он смог уловить лирично-ироничную интонацию Сухова и сделать его образ более глубоким.

Ваше благородие, госпожа удача

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из кинофильма "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль). Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина
Кадр из кинофильма Белое солнце пустыни (режиссер Владимир Мотыль). Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни" (режиссер Владимир Мотыль). Артист Павел Луспекаев в роли Верещагина
"Для кого ты добрая, а кому иначе" — этот мотив повторяется на протяжении всего фильма. Его Булат Окуджава и Исаак Шварц создали специально для картины — это стилизация песен времен революции и Гражданской войны. Музыкальную визитную карточку фильма записали с двух попыток. Исполнил ее Луспекаев, сыгравший таможенника Верещагина.

Таможня дает добро

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Таможня дает добро. Киноистории в деталях", приуроченной к 45-летию культового советского фильма "Белое солнце пустыни".
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки Таможня дает добро. Киноистории в деталях, приуроченной к 45-летию культового советского фильма Белое солнце пустыни
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Таможня дает добро. Киноистории в деталях", приуроченной к 45-летию культового советского фильма "Белое солнце пустыни".
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанк

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев.

© РИА Новости / Михаил Кулешов
Перейти в медиабанк
2 из 5
© Ленфильм / Мосфильм (1969)

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

Кадр из фильма Белое солнце пустыни

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

© Ленфильм / Мосфильм (1969)
3 из 5
© Мосфильм, Ленфильм (1969)

Эпизод из фильма "Белое солнце пустыни".

Кадр из фильма Белое солнце пустыни

Эпизод из фильма "Белое солнце пустыни".

© Мосфильм, Ленфильм (1969)
4 из 5
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни".

Кадр из фильма Белое солнце пустыни

Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 5
Посетители знакомятся с экспозицией на открытии выставки "Таможня дает добро. Киноистории в деталях", приуроченной к 45-летию культового советского фильма "Белое солнце пустыни".
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев.

© РИА Новости / Михаил Кулешов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Кадр из фильма "Белое солнце пустыни".

© Ленфильм / Мосфильм (1969)
3 из 5

Эпизод из фильма "Белое солнце пустыни".

© Мосфильм, Ленфильм (1969)
4 из 5

Кадр из кинофильма "Белое солнце пустыни".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 5
Даже после всех внесенных Мотылем правок фильм не устроил руководство "Мосфильма", акт о приемке так и не подписали. Тогда картину "случайно" показали Леониду Брежневу — он был большим поклонником вестернов и старался смотреть все новинки. Ему понравилось, и это открыло дорогу в прокат. За 1970 год ленту посмотрели 50 миллионов человек.
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкКомандир космического корабля "Союз-12" подполковник Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров готовятся к полету
Командир космического корабля Союз-12 подполковник Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров готовятся к полету - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Моклецов
Перейти в медиабанк
Командир космического корабля "Союз-12" подполковник Василий Лазарев и бортинженер Олег Макаров готовятся к полету
От фильма были в восторге даже космонавты: специальный показ устроили перед полетом "Союза-12". А на Венере именами женщин из гарема назвали кратеры — Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай.
"Белое солнце пустыни" и спустя 55 лет остается одной из любимых картин. Выразительные герои, атмосферность и цитаты, ушедшие в народ, — вот составляющие ее успеха.
Кадр из сериала Опасная близость - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Боярская, Добронравов, Хабаров, Аксенова, Чеботарев: лучшие сериалы марта
23 марта, 08:00
 
КультураМахачкалаКаспийское мореВладимир МотыльАндрей ТарковскийМосфильмКиноКультура-Важное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала