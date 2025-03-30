https://ria.ru/20250330/film-2007505657.html

"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать

"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать - РИА Новости, 30.03.2025

"Белое солнце пустыни" — 55 лет легенде, которую не хотели снимать

У культового фильма юбилей — 55 лет со дня выхода на экраны. Картина прошла тяжелый путь к славе. В самый последний момент меняли актеров, от жары в пустыне то... РИА Новости, 30.03.2025

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2025-03-30T09:10:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Жанна Старицына. У культового фильма юбилей — 55 лет со дня выхода на экраны. Картина прошла тяжелый путь к славе. В самый последний момент меняли актеров, от жары в пустыне то и дело ломалась техника, цензоры требовали убрать половину сцен. О том, как создавали "Белое солнце пустыни", — в материале РИА Новости.Восток — дело тонкоеНа волне популярности "Неуловимых мстителей" и других приключенческих фильмов о Гражданской войне решено было снять картину с восточным колоритом. Но никто из режиссеров не хотел брать в работу историю про басмачей и гарем. От нее последовательно отказались Андрей Тарковский и Юрий Чулюкин. Да и Владимир Мотыль не горел желанием ввязываться в авантюру — уговорили.На этом проблемы не кончились. Буквально в первый день съемок будущая звезда "Офицеров" Георгий Юматов, утвержденный на роль Сухова, попал в драку. Пришлось срочно менять актера — так этот персонаж достался Анатолию Кузнецову."Юматов был больше супермен, где-то больше в традициях американского кино, тоже обаятельный и очень достоверный, настоящий солдат. И блистательная проба. У героя Кузнецова был другой характер, ближе к сказке, русской сказке, больше доброты именно сказочного героя", — вспоминал Владимир Мотыль.Съемочный адФильм снимали в Дагестане, в окрестностях Махачкалы. Температура до плюс пятидесяти, песчаные бури — техника выходила из строя, актеры получали солнечные удары. При этом съемки были плохо организованы, команде не досталось съемочного крана — его пришлось мастерить прямо на площадке из бревен и канатов.Импровизировали на ходу. Никак не давалась сцена с закопанным Саидом — песок обжигал и утягивал актера вниз. Тогда решили сделать деревянный ящик с прорезью для головы. В нем Спартак Мишулин стоически провел несколько часов. Во время перерывов его кормили с ложки, давали закурить, прикрывали зонтом от жары и обливали водой. А однажды перед его лицом и вовсе проползла змея, но актер не поддался панике.Верещагин, уходи с баркаса!Таможенника Верещагина сыграл Павел Луспекаев. В Великую Отечественную войну он был партизаном, во время одной из вылазок четыре часа неподвижно пролежал в снегу и сильно обморозил ноги. Это сказалось на здоровье: к моменту съемок актер перенес частичную ампутацию обеих стоп, у него были протезы. Тем не менее он отказался от дублера. Луспекаев умудрялся ходить не только по песку, но и удерживать равновесие на постоянно раскачивающемся на волнах баркасе. Всю сцену финальной драки на лодке он сыграл сам. А потом выяснилось, что произошел брак пленки. Пришлось снимать второй раз при шестибалльном шторме на Каспийском море. И даже в этих условиях Луспекаев работал сам. Роль Верещагина стала для него одной из последних: вскоре после съемок артист умер от разрыва аневризмы аорты.Смена концовкиЗатяжная экспедиция в Дагестан закончилась, и черновой вариант показали комиссии ЭТК (Экспериментальной творческой киностудии). Не понравилось буквально все. Решили, что персонаж Кузнецова слишком отстраненный — ну какой из него герой вестерна? Вызывал вопросы и Верещагин — с какой стати он жалуется на дефицитную черную икру? Картина показалась слишком рваной, как будто все события происходят за один день, а концовка вызывала недоумение. В первоначальной версии женщины из гарема бежали мимо спасшего их Сухова к убитому Абдулле и горько оплакивали его.Пришлось ехать во вторую экспедицию, на этот раз в Туркменистан, и переснимать половину сцен. Тогда же придумали фишку с письмами, будто Сухов регулярно пишет "разлюбезной Катерине Матвеевне". Это сделало сюжет более цельным и логичным. Кстати, текст писем составил друг Мотыля, режиссер Марк Захаров. Он смог уловить лирично-ироничную интонацию Сухова и сделать его образ более глубоким.Ваше благородие, госпожа удача"Для кого ты добрая, а кому иначе" — этот мотив повторяется на протяжении всего фильма. Его Булат Окуджава и Исаак Шварц создали специально для картины — это стилизация песен времен революции и Гражданской войны. Музыкальную визитную карточку фильма записали с двух попыток. Исполнил ее Луспекаев, сыгравший таможенника Верещагина.Таможня дает доброДаже после всех внесенных Мотылем правок фильм не устроил руководство "Мосфильма", акт о приемке так и не подписали. Тогда картину "случайно" показали Леониду Брежневу — он был большим поклонником вестернов и старался смотреть все новинки. Ему понравилось, и это открыло дорогу в прокат. За 1970 год ленту посмотрели 50 миллионов человек.От фильма были в восторге даже космонавты: специальный показ устроили перед полетом "Союза-12". А на Венере именами женщин из гарема назвали кратеры — Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия и Гюльчатай."Белое солнце пустыни" и спустя 55 лет остается одной из любимых картин. Выразительные герои, атмосферность и цитаты, ушедшие в народ, — вот составляющие ее успеха.

https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

махачкала, каспийское море, владимир мотыль, андрей тарковский, мосфильм, кино, культура-важное