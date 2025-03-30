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В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции - РИА Новости, 30.03.2025
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21:30 30.03.2025 (обновлено: 21:31 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/emigratsiya-2008281932.html
В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции
В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции - РИА Новости, 30.03.2025
В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по меньшей мере 40% жителей сектора Газа заинтересованы в переселении в другие страны. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:30:00+03:00
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в мире
израиль
сша
южный судан
дональд трамп
исраэль кац
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по меньшей мере 40% жителей сектора Газа заинтересованы в переселении в другие страны. "По нашим данным, по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции", - приводит его слова газета Times of Israel. Кроме того, политик подчеркнул, что Израиль полон решимости реализовать план президента США Дональда Трампа о "добровольной эмиграции" жителей сектора Газа в другие страны. Ранее портал Axios сообщал, что власти Израиля обсуждали с правительствами Южного Судана и Индонезии возможное "переселение" жителей сектора Газа на территорию этих государств. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Также он не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html
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израиль
сша
южный судан
палестина
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в мире, израиль, сша, южный судан, дональд трамп, исраэль кац, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Южный Судан, Дональд Трамп, Исраэль Кац, Палестина, Сектор Газа
В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции

Глава Минобороны Израиля Кац: около 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по меньшей мере 40% жителей сектора Газа заинтересованы в переселении в другие страны.
"По нашим данным, по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции", - приводит его слова газета Times of Israel.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху хочет обсудить с Орбаном переселение жителей Газы, пишут СМИ
Вчера, 21:09
Кроме того, политик подчеркнул, что Израиль полон решимости реализовать план президента США Дональда Трампа о "добровольной эмиграции" жителей сектора Газа в другие страны.
Ранее портал Axios сообщал, что власти Израиля обсуждали с правительствами Южного Судана и Индонезии возможное "переселение" жителей сектора Газа на территорию этих государств.
Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Также он не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе
Вчера, 13:09
 
В миреИзраильСШАЮжный СуданДональд ТрампИсраэль КацПалестинаСектор Газа
 
 
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