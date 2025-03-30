https://ria.ru/20250330/emigratsiya-2008281932.html

В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции

В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции - РИА Новости, 30.03.2025

В Израиле заявили о заинтересованности жителей Газы в эмиграции

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по меньшей мере 40% жителей сектора Газа заинтересованы в переселении в другие страны. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T21:30:00+03:00

2025-03-30T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что по меньшей мере 40% жителей сектора Газа заинтересованы в переселении в другие страны. "По нашим данным, по меньшей мере 40% жителей Газы заинтересованы в эмиграции", - приводит его слова газета Times of Israel. Кроме того, политик подчеркнул, что Израиль полон решимости реализовать план президента США Дональда Трампа о "добровольной эмиграции" жителей сектора Газа в другие страны. Ранее портал Axios сообщал, что власти Израиля обсуждали с правительствами Южного Судана и Индонезии возможное "переселение" жителей сектора Газа на территорию этих государств. Трамп в начале февраля заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Также он не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.

https://ria.ru/20250330/orban-2008280308.html

https://ria.ru/20250330/netanyakhu-2008228930.html

израиль

сша

южный судан

палестина

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в мире, израиль, сша, южный судан, дональд трамп, исраэль кац, палестина, сектор газа